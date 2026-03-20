Welfare tra luci e ombre nell’Isola: bene la spesa per la protezione sociale ma è indietro su lavoro e salute

L’indice misura la capacità delle Regioni di rispondere ai bisogni dei cittadini. Buone performance sul fronte della spesa pubblica ma ci sono diverse criticità.

La Sardegna si colloca al 16° posto in Italia per efficacia del sistema di welfare e al secondo tra le regioni del Sud. È quanto emerge dal Welfare Italia Index 2025, l’analisi realizzata dal think tank “Welfare, Italia” promosso dal gruppo Unipol insieme a The European House – Ambrosetti.

L’indice misura la capacità dei territori di rispondere ai bisogni dei cittadini in ambiti come politiche sociali, sanità, previdenza e formazione. Per l’Isola il quadro è fatto di luci e ombre: buone performance sul fronte della spesa pubblica, ma ritardi ancora evidenti su alcuni indicatori strutturali.

Sul versante delle risorse, la Sardegna ottiene un punteggio di 78,1, che vale il 13° posto a livello nazionale. Spicca soprattutto la spesa per la protezione sociale, dove l’isola è prima in Italia con l’1,57% del Pil regionale, contro una media nazionale dello 0,9%. Restano elevati anche gli investimenti nelle politiche del lavoro (3,5% del Pil, secondo posto) e nella sanità pubblica, con una spesa pro capite di 2.337 euro, superiore alla media nazionale.

Buoni risultati anche per istruzione e formazione, con il 4,5% del Pil destinato alla spesa pubblica, che colloca la Sardegna al settimo posto. Più critico invece il quadro su previdenza e spesa privata. L’Isola è al 19° posto per adesione alla previdenza complementare e tra le ultime anche per spesa sanitaria privata e per risorse destinate agli anziani. Restano bassi anche gli investimenti per i servizi all’infanzia, come gli asili nido.

Sugli indicatori strutturali, la Sardegna si posiziona al 16° posto con un punteggio di 52,9. Tra i dati positivi, il miglioramento sul fronte della deprivazione abitativa, dove la regione sale al secondo posto nazionale, e il buon posizionamento per numero di pensioni di vecchiaia. Permangono però difficoltà sul mercato del lavoro e sull’inclusione. L’isola è tra le ultime per diffusione della previdenza integrativa e per il tasso di part-time femminile involontario, che resta superiore alla media italiana. Anche sul fronte sanitario, gli indicatori di efficacia e lo stato di salute della popolazione collocano la Sardegna nelle posizioni basse della classifica. Segnali di miglioramento arrivano invece da scuola e giovani: la dispersione scolastica scende al 14,5% e diminuisce anche la quota di Neet, passata dal 22,8% al 20,3%.