Virginia Pishbin, medica sarda di origini iraniane: “Non gioisco per morte Khamenei, avrei preferito vederlo in tribunale”

La presidente dell’associazione dei giovani iraniani in Italia: “Sento la sofferenza e il dolore del popolo, vogliamo libertà e democrazia, basta interventi esterni”

di Francesca Mulas

“Non potrà più fare del male a nessuno, eppure non sono felice per la sua morte: sarebbe stato meglio che un tribunale lo avesse giudicato e condannato per i crimini che ha commesso”. Virginia Pishbin, 44 anni, da tempo è un prezioso punto di riferimento nell’Isola per le notizie che arrivano dall’Iran: dirigente medica alla Asl di Nuoro e presidente dell’associazione dei Giovani iraniani in Italia, è nata a Sassari da madre sarda e padre persiano, Abbas, arrivato a Sassari alla fine degli anni Settanta per studiare Agraria. Alla morte del genitore, nel 2016, ha continuato ad avvicinarsi alle sue origini, conoscere il paese, la sua cultura. E soprattutto le sue aspirazioni alla libertà e alla democrazia.

Oggi, con l’Iran sotto attacco americano e israeliano, commenta con dispiacere le notizie che arrivano da Teheran: “E’ come se fossi lì – ci racconta – sento la sofferenza, la preoccupazione, il dolore del popolo. Un dolore che non è nato sabato con i primi bombardamenti ma tanti anni fa, con la rivoluzione del 1979 che ha costretto la popolazione a un regime autoritario teocratico, con a capo le cosiddette Guide supreme (prima Khomeini e poi Khamenei), dove i dissidenti vengono puniti con il carcere e la morte”.

Da allora, per contrastare il regime, è nato il Consiglio nazionale della Resistenza iraniana, presieduto da Maryam Rajavi, che sostiene l’autodeterminazione del popolo anche grazie al supporto di associazioni e movimenti in tutto il mondo, tra cui i Giovani iraniani in Italia. Pochi giorni fa con un comunicato ha chiamato la popolazione alla creazione di un “governo provvisorio”: “Abbiamo sempre affermato che il popolo iraniano scrive il proprio destino con il sangue dei suoi figli e figlie valorosi e che non vi è alcun bisogno di intervento straniero – si legge nella nota firmata da Rajavi. – Abbiamo sempre detto che non cerchiamo denaro né la presenza di forze straniere sul suolo iraniano. Ora è il momento della solidarietà e dell’unità contro i residui della dittatura religiosa e del fascismo monarchico che cercano di sottrarre la rivoluzione democratica e il frutto di 47 anni di sofferenze e sacrifici del popolo iraniano e dei suoi coraggiosi figli”.

In questo contesto di guerra e violenza sono in tanti a pensare, però, che gli Usa non abbiano nessun interesse che sia il popolo a riprendere in mano il paese, ma vogliano spianare la strada al ritorno di Reza Pahlavi, figlio dello scià cacciato dal paese con la rivoluzione del 1979: “Passeremo da un regime autoritario religioso a un regime laico, non dimentichiamo che Reza non è vissuto accanto al popolo iraniano ma negli Stati Uniti grazie alle ricchezze che suo padre ha accumulato in anni di corruzione. Per questo motivo ogni azione del Consiglio della Resistenza viene offuscata dalla figura mediaticamente più potente del figlio dello scià: sapevate ad esempio che la resistenza iraniana sta organizzando un governo provvisorio? O che il tema dell’arricchimento dell’uranio, che oggi preoccupa tanto gli stati occidentali, è emersa nel 2002 grazie proprio al Consiglio di resistenza? Ecco, i media occidentali non ne parlano, l’Iran spende ogni anno milioni di dollari per una campagna di demonizzazione della resistenza”.

Qual è, dunque, la risposta all’attacco militare esterno e ai regimi autoritari? “Può essere solo la terza via: libertà e democrazia al popolo iraniano che sceglie e costruisce il proprio governo insieme a una resistenza organizzata”.