Viola il divieto e va a casa dei genitori: arrestato un 43enne a Quartu

L’uomo era sottoposto a divieto di avvicinamento e di dimora: l’arresto è stato convalidato.



È stato sorpreso nell’abitazione dei genitori nonostante il divieto di avvicinamento e di dimora nel comune di Quartu Sant’Elena: per questo un 43enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri e portato davanti al giudice, che ha convalidato il fermo concedendo i termini a difesa.

L’intervento è avvenuto durante un normale servizio di controllo del territorio da parte dei militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Quartu. Una volta giunti nell’abitazione, i carabinieri hanno trovato l’uomo all’interno, accertando così la violazione delle misure cautelari disposte dall’autorità giudiziaria.

Il 43enne, infatti, era sottoposto al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle vittime e al divieto di dimora nello stesso comune. La sua presenza nell’abitazione ha quindi configurato la flagranza del reato. Bloccato sul posto, è stato accompagnato in caserma per gli accertamenti e successivamente trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa dell’udienza per direttissima. Davanti al giudice è arrivata la convalida dell’arresto