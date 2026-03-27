Viola il divieto e va a casa dei genitori: arrestato un 43enne a Quartu

27 Marzo 2026
1 minute read
Total
0
Shares
0
0
0
0
0

L’uomo era sottoposto a divieto di avvicinamento e di dimora: l’arresto è stato convalidato.

È stato sorpreso nell’abitazione dei genitori nonostante il divieto di avvicinamento e di dimora nel comune di Quartu Sant’Elena: per questo un 43enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri e portato davanti al giudice, che ha convalidato il fermo concedendo i termini a difesa.

L’intervento è avvenuto durante un normale servizio di controllo del territorio da parte dei militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Quartu. Una volta giunti nell’abitazione, i carabinieri hanno trovato l’uomo all’interno, accertando così la violazione delle misure cautelari disposte dall’autorità giudiziaria.

Il 43enne, infatti, era sottoposto al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle vittime e al divieto di dimora nello stesso comune. La sua presenza nell’abitazione ha quindi configurato la flagranza del reato. Bloccato sul posto, è stato accompagnato in caserma per gli accertamenti e successivamente trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa dell’udienza per direttissima. Davanti al giudice è arrivata la convalida dell’arresto

Diventa anche tu sostenitore di SardiniaPost.it

Care lettrici e cari lettori,
Sardinia Post è sempre stato un giornale gratuito. E lo sarà anche in futuro. Non smetteremo di raccontare quello che gli altri non dicono e non scrivono. E lo faremo sempre sette giorni su sette, nella maniera più accurata possibile. Oggi più che mai il vostro supporto è prezioso per garantire un giornalismo di qualità, di inchiesta e di denuncia. Un giornalismo libero da censure.

Per ricevere gli aggiornamenti di Sardiniapost nella tua casella di posta inserisci la tua e-mail nel box qui sotto:

Informativa privacy Sardiniapost

Related Posts
Total
0
Share
0
0
0
0
0