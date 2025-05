Vinili e sapori a km zero: Campagna amica a Macomer celebra la musica e il cibo sardo

Cibo e musica, un connubio che funziona sempre, capace di conquistare tutti i palati e tutti i generi. E se il cibo è quello d’eccellenza della tradizione sarda e i dischi sono autentici cimeli in vinile, per esperti e collezionisti ma anche per appassionati curiosi, allora il mix è perfetto. Succede a Macomer, dove il Vinyl Village – mostra mercato del vinile, cd e rarità musicali – ha incontrato i sapori autentici di Campagna Amica, dando vita a una giornata speciale ospitata nel Centro Servizi Culturali – Padiglione Tamuli. L’evento è stato organizzato da Coldiretti Campagna Amica Nuoro-Ogliastra insieme al Centro Servizi Culturali di Macomer, con il patrocinio del Comune e la collaborazione del Consorzio Birra Italiana, MR Musick di Marco Ribaudo e Massimiliano Porta, la Scuola Civica di Musica “G. Verdi” e RMC Radio Macomer Centrale.

Un viaggio nei sensi, tra melodie indimenticabili e piatti genuini, dove il pubblico ha potuto ascoltare, gustare e scoprire. Dal mattino fino a sera, in un mix continuo di musica live, dj set, degustazioni e momenti culturali, i visitatori hanno potuto apprezzare l’anima più vera del territorio. Tra gli appuntamenti più attesi, la conferenza multimediale Nel solco del vinile, con Giovanni Fraoni e Roberta Balestrucci Fancellu, che ha raccontato la magia del vinile tra parole, immagini e letture. Nel pomeriggio, i giovani talenti della Scuola Civica di Musica si sono esibiti con il supporto dell’insegnante Maria Cristina Cerina, affiancati dal dj del vinile Bruno de Mutiis, ospite d’eccezione. Spazio poi alla musica dal vivo con il duo Francesco Lento e Simone Faedda, che ha accompagnato il tramonto con atmosfere cool jazz, bossa nova e sonorità brasiliane. Cuore pulsante della giornata, naturalmente, gli stand di Campagna Amica: produttori locali, birre artigianali, vini e piatti preparati con ingredienti a km zero hanno fatto da cornice all’evento, confermando ancora una volta l’importanza del binomio qualità e territorio.

“Portare i nostri prodotti in eventi come questo significa raccontare una Sardegna autentica, giovane, dinamica, che sa rinnovarsi senza perdere le radici – ha spiegato il presidente di Coldiretti Nuoro-Ogliastra, Leonardo Salis – il cibo è cultura, così come la musica: metterli insieme è una scelta che parla ai sensi e alla testa”. Soddisfatto anche il direttore di Coldiretti Nuoro-Ogliastra, Alessandro Serra: “Campagna Amica è sinonimo di qualità e identità territoriale. Iniziative come il Vinyl Village ci permettono di avvicinare anche un pubblico nuovo, sensibile al valore della sostenibilità e delle filiere locali. La Sardegna ha tanto da offrire e noi vogliamo continuare a valorizzarla in tutte le sue forme”.

Per Antonio Madeddu, responsabile Campagna Amica Nu-Og, infine “ascoltare un vinile è un po’ come gustare un buon piatto o sorseggiare un calice di vino: è un’esperienza che coinvolge tutti i sensi. Con questo evento abbiamo voluto unire le eccellenze agroalimentari del nostro territorio alla musica, per far riscoprire sapori autentici e una cultura che si vive davvero solo a contatto con la terra. In un mondo sempre più digitale, tornare ad assaporare dal vivo la vera anima del cibo e della musica è qualcosa di prezioso e impagabile”. Durante tutta la giornata, oltre alle degustazioni e agli spettacoli, c’è stato spazio per esposizioni e scambi di vinili, vinili rari e pezzi d’epoca, accessibili anche per chi si avvicina per la prima volta a questo mondo affascinante. Il dj set di Marco Motoi ha fatto da colonna sonora all’area mercato.