VIDEO. Oristano, tutto pronto per la domenica della Sartiglia: segui la diretta

Vestizione, corsa alla stella e Pariglie, componidoris e cavalieri, riti e spettacolo, ma anche grande festa di popolo che annuncia ancora una volta numeri record a beneficio di un’immagine che consegna ai cinque continenti una festa unica. Oggi è il primo dei due giorni della Sartiglia.

Tutto pronto nel centro storico di Oristano. La manifestazione è stata organizzata nel dettaglio: un nuovo brand, una rinnovata strategia di marketing, piazza Manno che riaccoglie i cavalieri nella sue nuova veste, le tribune che ritornano in via Mazzini, le rosette rosse su ogni cavallo quale simbolo contro la violenza alle donne alla vigilia dell’8 marzo, tribune numerate con seggiolini dotati di schienale, sono solo alcuni dei tratti caratteristici della Sartiglia 2025 che si prepara a unire tradizione a innovazione nel segno dell’antico spirito della festa di popolo.

Per questa edizione si annunciano numeri record: la vendita dei biglietti è andata a gonfie vele e in città sono attese decine di migliaia di presenze.

La Sartiglia è uno dei Best Events Sardinia, un evento internazionale capace ogni anno di catalizzare l’attenzione di migliaia di turisti e di diffondere l’immagine, la cultura e le tradizioni della Sardegna nel mondo. Per tale ragione, la Fondazione Oristano offre l’opportunità di diffondere in maniera gratuita la diretta dell’evento. Inoltre, attraverso i canali You Tube ufficiali della Fondazione Sa Sartiglia e di Ejatv, potranno essere condivisi decine di contenuti di approfondimento che consentiranno anche a chi non potrà essere a Oristano, di vivere la Sartiglia in ogni particolare e conoscere da vicino i protagonisti.

SEGUI LA DIRETTA DALLE 11 ALLE 18.30