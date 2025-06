Via libera ai lavori di riqualificazione della provinciale 27. La Regione: “Arteria fondamentale per collegare l’Ogliastra”

Con l’approvazione a non procedere con un’ulteriore procedura di valutazione di impatto ambientale, via libera in Sardegna all’atteso intervento di riqualificazione della strada provinciale 27 nel Comune di Villagrande Strisaili, in Ogliastra. Si tratta di un’opera dal valore di 4,8 milioni di euro, finanziata con risorse regionali e promossa dalla Provincia di Nuoro, che interesserà quattro tratti distinti – Bosco Santa Barbara, Sothai, Columbano e Tricarai – attraverso interventi di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale. Tra gli interventi più rilevanti, la realizzazione di un viadotto di 153 metri sul Rio Sothai e la rettifica del tracciato stradale, con il miglioramento delle curve, l’allargamento della carreggiata e l’adeguamento alla “categoria C1”, ovvero una strada extraurbana secondaria concepita per un traffico misto di veicoli leggeri e pesanti. “E’ un’arteria vitale per la mobilità in un territorio straordinario come l’Ogliastra – spiega l’assessora regionale all’Ambiente, Rosanna Laconi -. Parliamo di un’area di grande valore paesaggistico e ambientale, ma anche storicamente marginalizzata sotto il profilo infrastrutturale”. Garantirne un’accessibilità sicura “significa riconoscere pari diritti di cittadinanza, valorizzarne le risorse e rafforzare le condizioni per restare, crescere e investire. Questo intervento non è solo un’opera pubblica: è una risposta concreta a una domanda di giustizia territoriale”.

Attualmente, ricorda l’assessora, il tracciato presenta gravi criticità, “pendenze eccessive, fondo stradale deteriorato e curve strette che compromettono la sicurezza e penalizzano la circolazione, soprattutto dei mezzi pesanti”. Il progetto, una volta completato, “contribuirà in modo sostanziale a migliorare la qualità e la sicurezza della mobilità tra le aree interne e la costa orientale – chiude Laconi – rafforzando la coesione territoriale e promuovendo lo sviluppo delle comunità locali, non solo sotto il profilo economico, ma anche in termini sociali e culturali”.