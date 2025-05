Vendevano alcol a minorenni, locale della Marina chiuso per dieci giorni: è la seconda volta in pochi mesi

Un locale del quartiere Marina, nel cuore della movida cagliaritana, è stato chiuso per dieci giorni con un provvedimento del Questore, dopo essere stato sorpreso per la seconda volta in meno di due mesi a somministrare alcolici a minori. Il provvedimento è stato notificato lo scorso 23 maggio dalla divisione di polizia amministrativa e di sicurezza della Questura di Cagliari.

L’ultimo episodio risale alla sera del 17 maggio, durante un servizio di controllo disposto dalla Questura nell’ambito delle attività volte a monitorare la movida nel centro storico e prevenire il consumo di alcol tra i minori. Gli agenti della squadra amministrativa hanno accertato che all’interno del locale venivano servite bevande alcoliche a un minorenne. Il titolare è stato immediatamente denunciato all’autorità giudiziaria.

Non si tratta di un caso isolato: lo stesso esercizio era già finito nel mirino delle forze dell’ordine lo scorso 29 marzo, quando furono trovati due quindicenni intenti a consumare cocktail alcolici, anch’essi serviti dal personale del locale. Anche in quell’occasione, il titolare fu denunciato per somministrazione illecita di alcolici a minori.