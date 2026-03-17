Vaticano, annullato il processo contro il cardinale Becciu. Ora si riparte da zero, ecco perché

La Corte d’Appello accoglie i ricorsi sulle irregolarità procedurali. Il caso del palazzo di Londra torna in aula.

Tutto da rifare. Il processo vaticano nei confronti del cardinale sardo Giovanni Angelo Becciu sull’acquisto del palazzo di Londra dovrà essere rifatto da zero. Lo riporta il Corriere della Sera, che dà conto della decisione della Corte d’Appello del tribunale della Santa Sede, chiamata a pronunciarsi sui ricorsi presentati dalle difese degli imputati.

Al centro della vicenda ci sono, tra gli altri, il cardinale Becciu, il finanziere Raffaele Mincione e Cecilia Marogna, coinvolti nell’operazione immobiliare condotta quando Becciu era sostituto della Segreteria di Stato. La Corte ha accolto le eccezioni sollevate dagli avvocati, che avevano contestato vizi procedurali nell’avvio del processo. In particolare, sono stati ritenuti irregolari la citazione diretta a giudizio da parte dell’Ufficio del promotore di giustizia, i successivi decreti del presidente del tribunale e le ordinanze adottate nel corso del procedimento, fino alla sentenza finale.

Una decisione che azzera di fatto l’intero iter giudiziario e impone un nuovo processo, con conseguente annullamento delle condanne pronunciate in primo grado nel dicembre 2023. In quella sentenza, Becciu e Mincione erano stati condannati per peculato, mentre Cecilia Marogna era stata ritenuta colpevole di truffa aggravata insieme allo stesso cardinale. Condanne anche per altri imputati, tra cui Enrico Crasso per autoriciclaggio e Gianluigi Torzi per truffa aggravata ed estorsione.