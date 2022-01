Vaccini, boom a Sassari per i bimbi tra i 5 e gli 11 anni: in un giorno 170 dosi

Successo oltre ogni aspettativa per la prima giornata vaccinale pediatrica anti Covid organizzata dall’Aou di Sassari per la fascia d’eta dai 5 agli 11 anni. Questa mattina erano state prenotate 60 somministrazioni, ma medici e infermieri si sono trovati davanti ben 170 bambini, che accompagnati dai loro genitori chiedevano di essere vaccinati.

“Abbiamo deciso di fare uno sforzo per accogliere tutti perché il Covid può essere pericoloso anche per i bambini, se pensiamo che a livello nazionale i loro ricoveri sono raddoppiati nell’ultima settimana. Il vaccino è sicuro ed efficace e offre oltre il 90 per cento di protezione contro la malattia – spiega Antonello Serra, coordinatore del centro vaccini dell’Aou – Abbiamo accolto tutti quelli che si sono presentati, nei limiti dell’orario e delle dosi che avevamo a disposizione per effettuare poi le seconde somministrazioni”.

Al centro vaccinale di viale San Pietro era presente anche l’equipe di Vaccinarsinsardegna.org. Gli igienisti, biologi e specializzandi che fanno capo alla struttura di Igiene e controllo delle infezioni ospedaliere, diretta da Paolo Castiglia, hanno accolto i piccoli e donato loro i gadget di “Vaccinarsi in Sardegna”. A tutti i bambini, poi, il personale dell’hub ha consegnato l’attestato di coraggio e regalato un piccolo momento di simpatia con l’angolo del selfie, dove i piccoli hanno potuto scattare una foto ricordo della giornata. Martedì 11 gennaio si replicherà con i bimbi fragili che saranno vaccinati direttamente nella struttura complessa di Pediatria diretta da Roberto Antonucci.