Vaccinazioni, il servizio trasferito in piazza de Gasperi. Zedda contro Asl: “Scelta inopportuna, al Comune nessun preavviso”

L’azienda sanitaria locale ha trasferito il servizio di igiene pubblica e il centro vaccinazioni nel palazzo di piazza De Gasperi a Cagliari. L’ira del sindaco: “Si è fatta la scelta più inadeguata”

“L’amministrazione comunale non ha ricevuto nessun avviso tempestivo circa il trasferimento del servizio di vaccinazione dall’ospedale Binaghi nei locali di piazza de Gasperi”. Comincia così la dura nota del sindaco di Cagliari Massimo Zedda sul trasloco di arredi e servizi della Asl all’interno del palazzo comunale che si affaccia su via Sonnino. Un tema che ha generato polemiche anche martedì nell’aula di via Roma dai consiglieri Andrea Scano e Roberto Sechi prima del Consiglio comunale.



“Due piani dell’edificio sono di proprietà della Asl, tutto il resto è di proprietà comunale – sottolinea il sindaco. – Dovendo scegliere un luogo inopportuno, per ospitare un servizio così importante come quello legato alle vaccinazioni, si è fatta la scelta più inadeguata. Questo per l’altissima frequentazione di persone dovuta alla presenza di uffici comunali, la carenza di parcheggi, l’ubicazione al quinto e sesto piano degli spazi della Asl, la difficoltà legata al trasferimento dei frigoriferi per il contenimento dei vaccini, la difficoltà per gli operatori costretti a caricare e scaricare la strumentazione e le fiale per le vaccinazioni previste per il territorio, l’assenza di condivisione con il personale del servizio, la mancata individuazione di soluzioni alternative e più agevoli, la contrarietà del personale del servizio vaccinazioni e le scontate difficoltà per coloro che vorranno vaccinarsi”.

Sul tema si è espressa due giorni fa anche Adiconsum Sardegna che parla di una “scelta affrettata, priva di adeguate garanzie e potenzialmente lesiva dei diritti dei cittadini”. Per l’associazione “non è accettabile che un servizio sanitario essenziale venga riorganizzato con modalità che non assicurano pienamente sicurezza, continuità e accessibilità del servizio”.



L’operazione per Massimo Zedda è stata condotta in fretta e senza tutte le azioni adeguate per garantire la sicurezza delle strutture e dei lavoratori: “E’ mancata la predisposizione di un montacarichi e c’è stata la pretesa di usare gli ascensori, adibiti alle persone, in orario di apertura degli uffici al pubblico, come montacarichi con pesi non conformi alla capacità di carico degli elevatori”-

Dal Comune c’è stata anche la volontà di mettere a disposizione altri spazi: “La settimana scorsa, non appena abbiamo avuto notizia del trasloco, abbiamo contattato la Asl mettendo a disposizione immobili e spazi alternativi di nostra proprietà. Nella giornata di oggi si è svolto un sopralluogo nello spazio comunale di via Abruzzi a conferma della disponibilità dell’amministrazione. Sarebbe stato sufficiente, avendo da tempo la consapevolezza del trasloco, incardinare nel Piano città, tavolo nel quale le istituzioni stanno lavorando nel condividere e mettere a disposizioni immobili e spazi, prescindendo dalle proprietà e facendo prevalere le prioritarie esigenze della cittadinanza”.