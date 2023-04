Va alle Poste per fare bonifico, il dipendente capisce che è una truffa: anziano salvato

Un uomo di 80 anni, residente nel Sud Sardegna, l’altro giorno si è recato alle Poste di via Simeto a Cagliari per fare un bonifico. La somma da pagare era ingente. Ma a insospettire il dipendente dell’ufficio è stato un altro particolare: l’anziano faceva l’operazione mentre era al telefono e riceveva precisi ordini.

A quel punto è stato avvisato il direttore che provato a spiegare che si trattava di una truffa, ma l’80enne non era convinto. Tanto che poco dopo si è recato in un altro ufficio postale, in piazza del Carmine, sempre nel capoluogo. Ma per salvare l’anziano era già partita la segnalazione da via Simeto a tutti gli uffici del circondario. Quando infatti l’uomo ha provato a rifare il bonifico, stando sempre al telefono, è stato subito individuato. A quel punto la direttrice di piazza del Carmine si è fatta passare la chiamata e ha interloquito col truffatore scoprendo l’inganno davanti all’anziano. Solo a quel punto l’80enne ha capito cosa gli stesse capitando e ha desistito definitivamente. L’episodio è stato raccontato dalle Poste attraverso una lunga nota stampa.