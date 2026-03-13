Università di Cagliari, inaugurato l’anno accademico. Todde: “Einstein Telescope è il futuro”

La cerimonia al Teatro Carmen Melis per il 405° anno accademico. La presidente della Regione: “Frontiera della conoscenza e opportunità per i giovani”.

È stato inaugurato questa mattina al Teatro Carmen Melis di Cagliari il 405° anno accademico dell’Università degli Studi di Cagliari, dedicato quest’anno al tema dell’esplorazione dell’universo e alle prospettive scientifiche legate al progetto dell’Einstein Telescope, il grande osservatorio europeo delle onde gravitazionali per cui la Sardegna è candidata a ospitare il sito.

Alla cerimonia hanno partecipato autorità accademiche, istituzionali e rappresentanti degli studenti. L’evento è stato aperto dal rettore Francesco Mola. Sono intervenuti anche il prorettore alla Ricerca Luciano Colombo, Gaetano Melis in rappresentanza del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario e gli studenti Balde Thierno Mamadou Saidou e Silvia Cotza.

La prolusione è stata affidata a Marica Branchesi, docente di astrofisica, cosmologia e scienza dello spazio del Gran Sasso Science Institute, che ha dedicato il suo intervento al ruolo della Sardegna nell’esplorazione dell’universo e alle prospettive scientifiche dell’Einstein Telescope.

Alla cerimonia ha partecipato anche la presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde, che nel suo intervento ha sottolineato il valore storico dell’ateneo cagliaritano e il ruolo dell’università nella formazione e nello sviluppo della ricerca. “Il tema scelto quest’anno, dedicato all’esplorazione dell’universo e all’Einstein Telescope, parla della frontiera della conoscenza. Ma parla anche del futuro della Sardegna”, ha dichiarato la presidente.

Todde ha ricordato il contributo degli atenei di Cagliari e Sassari alla costruzione della candidatura dell’Isola per ospitare l’osservatorio europeo delle onde gravitazionali e le iniziative avviate negli ultimi mesi per rafforzare l’ecosistema scientifico legato al progetto. Tra queste la nascita del centro di ricerca ET SunLab a Sos Enattos, l’apertura della sede sarda dell’INGV, l’arrivo della rete della ricerca GARR-T, l’attivazione dei laboratori ETIC a Monserrato e gli investimenti destinati alle imprese sarde interessate alle tecnologie collegate all’Einstein Telescope.

La presidente ha inoltre ricordato la recente missione istituzionale in Sassonia, dove la Regione ha ribadito la volontà di costruire una candidatura congiunta e rafforzare le collaborazioni scientifiche e tecnologiche. “L’Einstein Telescope rappresenta bene l’idea di università che vogliamo sostenere: un’università capace di misurarsi con le grandi sfide scientifiche del nostro tempo, di attrarre talenti, generare innovazione e offrire nuove opportunità alle giovani generazioni”.

Nel finale del suo intervento Todde si è rivolta direttamente agli studenti, richiamando il valore dello studio come strumento di libertà e responsabilità verso la comunità. “Il sapere che costruite qui, tra queste aule, non è solo un titolo di studio. È uno sguardo sul mondo, è la capacità di leggere la complessità e di non accontentarsi delle semplificazioni”.

“La Sardegna – ha concluso – ha bisogno del vostro talento, della vostra competenza e della vostra ambizione. Se oggi parliamo di Einstein Telescope e di esplorazione dell’universo è perché qualcuno ha scelto di guardare più lontano. La Sardegna sta provando a fare lo stesso”.