Un’altra giornata di roghi ha bruciato diversi ettari di campagna in Sardegna. Per tre incendi in particolare è stato necessario l’intervento dei mezzi aerei del Corpo forestale per dare supporto alle squadre di terra. Il primo rogo è scoppiato nelle campagne del Comune di Cuglieri, in località ‘Busadde’ dove è dovuto intervenire un elicottero partito dalla base del Corpo forestale di Fenosu. Numerose le squadre a terra per cercare di spegnere il rogo che ha percorso una superficie di circa un ettaro di pascolo alberato a sughera e macchia.

Il secondo incendio è scoppiato a Gonnoscodina, nella località ‘Is Ermas’ dove nel primo pomeriggio è dovuto intervenire un elicottero decollato dalla base di Sorgono. Sono intervenute, oltre alle squadre del Corpo forestale, anche i vigili del fuoco e il personale di Forestas. Il fuoco ha percorso una superficie di un ettaro e mezzo soprattutto di pascoli alberati a sughera e terreni incolti.

Il terzo rogo in cui si è reso necessario l’intervento di due elicotteri decollati dalle basi di Villasalto e Marganai, è stato quello scoppiato nelle campagne di Furtei, in località ‘Bau Sa Pira’. L’incendio a causa del vento ha percorso una superficie di diversi ettari di terreni incolti.