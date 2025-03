Una legge per gestire l’Ia, la proposta del Pd sardo: “Non possiamo farci trovare impreparati”

“Non possiamo farci trovare impreparati di fronte a questa rivoluzione: l’Intelligenza artificiale cambierà profondamente il nostro modo di vivere e lavorare, è nostro dovere affrontarla con visione e strumenti adeguati”.

Così Gigi Piano, vice capogruppo del Pd nel Consiglio regionale sardo, e primo firmatario di una proposta di legge per la promozione e la governance dell’Ia– verso un suo utilizzo “corretto, trasparente e responsabile”- testo illustrato stamane in una conferenza stampa.

Una legge molto articolata, ma, spiega Piano, con un obiettivo ben definito: “Vogliamo che la Sardegna diventi un polo di eccellenza nell’innovazione digitale. Lo siamo stati in altri tempi, credo che si debba tornare a questa centralità”. Il provvedimento, che prevede uno stanziamento di 11 milioni di euro nel triennio 2025-2027, segue le linee guida della “Strategia nazionale sull’Intelligenza artificiale”, e si articola in più ambiti: formazione e introduzione dell’Ia nelle scuole, applicazioni per la pubblica amministrazione e la sanità, incentivi alle imprese per l’aggiornamento del personale e il potenziamento delle infrastrutture digitali, sostegno alla ricerca e all’innovazione tecnologica. Un ruolo importante sarà ricoperto dall'”Hubias”, un laboratorio specializzato all’interno del Crs4, il Centro di ricerca, sviluppo e studi superiori in Sardegna, “che dovrà essere potenziato riguardo alle infrastrutture tecnologiche- rimarca Piano- ma anche nelle competenze, perché avrà l’obiettivo di sviluppare ricerca e di attrarre talenti e competenze elevate”.