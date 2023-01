Un week-end di neve dai 700 metri. È nuova allerta meteo: “Attenti al ghiaccio in strada”

In Sardegna è prorogata sino a lunedì 23 gennaio l’allerta meteo per neve e ghiaccio. Il nuovo avviso è stato emanato come sempre dalla Protezione civile regionale. Stando alle previsioni, i fiocchi bianchi dovrebbero cadere ancora per tutto il week-end tra i 700 e i 900 metri.

La Barbagia resta quindi l’epicentro di questa ondata di gelo, dove è attesa anche la nota dolente del ghiaccio sulle strade sopra i 600 metri.

“Un esteso sistema ciclonico di origine polare è presente sull’Italia – si legge nel bollettino allegato all’avviso -: ad esso è associato un minimo chiuso al suolo sul medio Adriatico. Tale sistema ciclonico continuerà a stazionare sull’Italia fino alla giornata di lunedì”.

Allerta gialla per rischio idraulico, quindi per le piogge, è invece estesa all’Iglesiente, al Campidano e alla zone di Montevecchio Pischinappiu per tutta la giornata odierna.

[In copertina Gavoi, nella foto di Enzo Cugusi]