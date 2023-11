Un ulivo secolare nei giardini sotto le mura: “Segno di pace in questo mondo martoriato”

Un ulivo secolare messo a dimora nel giardino sotto le mura di viale Regina Elena: è il prezioso dono dell’associazione Amici del giardino di Sardegna fatto alla città in occasione della Giornata nazionale dell’albero: “Un gesto che si ripete ogni anno, ormai da 37 anni”, spiega la presidente dell’associazione Rosi Sgaravatti: “Siamo veramente felici di donare questo ulivo come simbolo di pace in questo mondo martoriato”.



“L’amministrazione comunale – ha commentato il vice sindaco di Cagliari e assessore al Verde pubblico Giorgio Angius – ringrazia l’associazione per il bellissimo ulivo secolare che andrà ad arricchire un giardino già di per sé magnifico”.

“Con questo ulivo – ha aggiunto la consigliera Enrica Anedda Endrich – si dà un contributo al miglioramento del verde in una zona della città che deve diventare sempre più un percorso identitario, caratterizzato da fiori e piante”.