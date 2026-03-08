Un fiume rosa su Cagliari, 16 mila donne da tutta l’Isola per SoloWomenRun

Sul podio della Challenge Elisabetta Orrù, Roberta Ferru e Enrica Pintor

È un’edizione da record quella che è andata in scena oggi, domenica 8 marzo, a Cagliari, con oltre 16mila donne arrivate da tutta la Sardegna per la corsa rosa solidale Cagliari SoloWomenRun, una delle più partecipate a livello nazionale, che ha segnato numeri mai raggiunti prima.

Anche sul fronte dei gruppi numerosi e delle associazioni presenti è record, con 55 sodalizi in tutto. Per la Challenge, la corsa competitiva con classifica finale, la vittoria è di Elisabetta Orrù (Cagliari Marathon Club) in 34’13’’, che fa il bis. Anche lo scorso anno aveva tagliato il traguardo per prima. Seconda Roberta Ferru (Asd Cagliari Atletica Leggera) in 34’32’’, terza Enrica Pintor (Isolarun) in 34’37’’

L’evento sportivo, giunto alla nona edizione, ha coinvolto donne di tutte le età. Tante hanno camminato portando lungo il percorso simboli di associazioni che tutelano donne che stanno affrontando malattie, momenti di fragilità o hanno lanciato messaggi sulla prevenzione, sulla solidarietà o semplicemente sull’importanza di vivere un momento speciale insieme.

Ogni anno gran parte dei proventi della manifestazione finanzia proprio i progetti delle associazioni che operano nel sociale, con ricadute concrete sul territorio. Tanto colore poi con tantissime donne che hanno indossato gadget di ogni tipo, in un grande clima di festa.

La Cagliari SoloWomenRun è organizzata dall’associazione Cagliari Atletica Leggera, Gevensport, Uisp Comitato Territoriale Cagliari, con il patrocinio del Comune di Cagliari, Città Metropolitana, e con il prezioso supporto di Supermercati PAN, La Plaia Centro Commerciale, CTM, Rinascente, Acqua S.Giorgio, Centro Servizi Imprese, Romano Bio Solution, Wings for Life, Wall Street Enghlish, Carrelli Elevatori Service e Ponti Lab.