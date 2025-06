Un bronzetto da salvare: Nurnet lancia un crowdfunding per acquistare all’asta la Sacerdotessa nuragica

Una sacerdotessa nuragica da salvare. È questo l’obiettivo che si è posta l’associazione Nurnet Aps, che ha deciso di partecipare all’asta londinese indetta da Christie’s per l’acquisto di un prezioso bronzetto nuragico, noto come “la Sacerdotessa” o “l’Aruspice”.

Si tratta di una figura simbolica, molto simile per stile al celebre bronzetto di Vulci e a una delle statue di Mont’e Prama. Un pezzo raro, che appartiene all’immaginario identitario della Sardegna e che rischia di finire in mani private, lontano dalla sua terra d’origine. La base d’asta è fissata in 5.000 Gbt (circa 5.820 euro), ma Nurnet ha deciso di rilanciare a 6.000 euro, attingendo ai risparmi dell’associazione e lanciando al contempo una campagna di raccolta fondi.

«Le istituzioni non possono muoversi in tempi così stretti — spiegano da Nurnet — per ragioni di regolamenti e bilanci pubblici. Ma noi possiamo, e vogliamo farlo con il supporto della comunità degli appassionati, dei sardi, di tutti coloro che sentono propria questa storia».

La registrazione dei partecipanti all’asta si chiude tra pochi giorni, il 23 giugno. Per questo la mobilitazione è immediata. L’obiettivo è non lasciarsi sfuggire l’occasione di riportare in Sardegna un manufatto che rappresenta non solo il valore artistico della civiltà nuragica, ma anche il desiderio di autodeterminazione culturale di una terra che ancora oggi lotta per il riconoscimento pieno della propria memoria storica. «Pensiamo che acquistare questa scultura significhi molto più che possedere un oggetto antico: significa restituire dignità a una storia spesso frammentata, dispersa, a volte ignorata», affermano i promotori.

Per questo motivo Nurnet ha lanciato un crowdfunding, una colletta popolare, garantendo a tutti i donatori la restituzione della somma versata nel caso in cui l’asta non dovesse concludersi positivamente. Un atto di fiducia reciproca tra chi organizza e chi contribuisce. Chi volesse partecipare alla raccolta può inviare il proprio contributo al seguente Iban:

Banca Intesa, Cagliari, Largo Gennari

IT08 B030 6904 8561 0000 0005 066

«Aiutateci a riportare a domu sua la nostra Sacerdotessa», è l’appello che l’associazione rivolge a tutti i sardi e agli amici della cultura nuragica. «Questa è l’occasione per dimostrare che la Sardegna è capace di fare squadra quando si tratta di proteggere ciò che le appartiene».