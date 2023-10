Ultimato il restyling: sette uffici postali della Sardegna meridionale cambiano volto

Proseguono, anche nella Sardegna meridionale, gli interventi nell’ambito del progetto “Polis – Casa dei servizi digitali”. Ad oggi sono sette gli uffici postali del territorio in cui i lavori sono terminati (Gesturi, Lunamatrona, Musei, Narcao, Ussana, Vallermosa e Villa San Pietro) e due quelli in cui sono in corso (Arbus e Dolianova).

“Nelle sedi già interessate da interventi, si è proceduto a una completa riorganizzazione degli spazi finalizzata a ottimizzare la fruizione dell’ufficio, con particolare attenzione al miglioramento del confort ambientale e alla facilitazione dell’accesso ai servizi e le operazioni – spiegano da poste Italiane – . In quest’ottica, tra le altre opere, si inseriscono la nuova configurazione della linea di sportelleria, con altezze ribassate per agevolare tutti i segmenti di clientela e postazione di lavoro ergonomica per favorire una corretta postura e, in alcune sedi, la posa di un percorso in rilievo sul piano di calpestio per consentire alle persone con deficit visivi la piena autonomia negli spostamenti all’interno della sala al pubblico senza l’ausilio di assistenza”.

“L’iniziativa punta a trasformare gli uffici postali nella casa dei servizi digitali – spiega Gabriele Lanzidei, direttore della filiale provinciale di Poste Italiane per Cagliari e il Sud Sardegna – e rendere semplice e veloce l’accesso alla Pubblica Amministrazione, nei comuni con popolazione inferiore ai 15mila abitanti. Una importante novità inserita nel progetto riguarda anche la possibilità di accedere, già da oggi e in 112 sedi del territorio, ad alcuni certificati della pubblica amministrazione e in particolare a tre documenti rilasciati dall’INPS: il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M”, che riassume i dati informativi relativi all’assegno pensionistico. Oltre ai certificati pensionistici – prosegue il responsabile – sarà presto possibile ottenere anche certificati giudiziari, anagrafici e di stato civile, carta d’identità elettronica, passaporto, codice fiscale per i neonati e numerosi altri servizi che si aggiungono a quelli già offerti tradizionalmente dagli uffici postali.”

Presto i servizi saranno erogati anche in modalità digitale in molti degli uffici “Polis” abilitati nella Sardegna Meridionale, grazie all’installazione di totem operativi 7 giorni su 7 e 24 ore su 24 che permetteranno di effettuare le richieste in modalità self e ricevere copia dei servizi richiesti in automatico.