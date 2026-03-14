Uil Scuola, Giuseppe Corrias riconfermato segretario generale

Oggi a Sardara il congresso regionale, focus su criticità e prospettive

“La scuola sarda ha bisogno di coraggio, visione e unità. Ha bisogno di scelte politiche lungimiranti e di un sindacato forte. Noi non difendiamo privilegi, difendiamo il diritto allo studio, la dignità del lavoro. Difendiamo il futuro della Sardegna e lo faremo con determinazione, competenza e responsabilità”.

È l’impegno preso da Giuseppe Corrias oggi riconfermato segretario generale della Uil Scuola Sardegna. L’elezione è avvenuta nel corso del congresso regionale che si è tenuto alle Terme di Sardara. Presenti il segretario generale della Uil Scuola Giuseppe D’Aprile, Pasquale Raimondi della segreteria nazionale Uil Scuola, la segretaria generale della Uil Sardegna, Fulvia Murru, Elena Carta e Carla Meloni della segreteria regionale insieme al tesoriere Giovanni Maria Cuccu e numerosi segretari generali delle varie categorie sarde.



Corrias nel suo intervento ha tracciato un quadro della situazione della scuola sarda costretta a fare i conti con il dimensionamento e le carenze di personale. Si sono poi susseguiti gli interventi dei segretari delle varie categorie della Uil Sardegna che hanno puntato l’accento sull’importanza della Uil Scuola che con gli insegnati, ma anche con tutto il personale ATA ed educativo “ha un ruolo essenziale nella crescita delle generazioni future”.