Tutto pronto per Sa Battalla, due giorni di eventi a Sanluri. Urpi: “Continuiamo a investire sul turismo storico e culturale”

Due giorni intensi il 28 e 29 giugno con la rievocazione storica e l’assalto al castello, con convegni, accampamenti medievali e cortei storici. Sabato 5 luglio invece, ad approfondire, i temi del medioevo sarà invece graditissimo ospite il giornalista e divulgatore televisivo Aldo Cazzullo.

Il Comune di Sanluri, in collaborazione con la Pro loco, Associazione Enti Locali, il Cedac e le associazioni cittadine, in occasione della XIV edizione della rievocazione storica Battaglia di Sanluri (Sa Battalla) del 30 giugno 1409 propone un ricchissimo programma e per due giorni Sanluri tornerà indietro di oltre 600 anni con perfette riproduzioni dell’epoca di abiti, corazze, armi e mestieri.

“Continuiamo ad investire sul turismo storico e culturale – afferma il sindaco di Sanluri Alberto Urpi – La battaglia di Sanluri è un avvenimento che ha caratterizzato profondamente la storia della Sardegna, è stato un momento cardine del Medioevo nel Mediterraneo che ha avuto ripercussioni importati negli assetti geopolitici successivi. Abbiamo aggiunto ulteriori elementi a questa edizione, oltre alla rievocazione sul campo e al castello ci saranno dei momenti recitati per meglio capire la battaglia. Sa Battalla è un momento di storia di tutti i sardi che è importante conoscere”.

Il clou, il momento più atteso, resta la rievocazione storica di Sa Battalla, scontro campale tra i sardi del Giudicato di Arborea guidati da Guglielmo III di Narbona e i catalano – aragonesi dell’erede al trono Martino II. Si scontrarono nelle campagne di Sanluri, nella località conosciuta come Su Bruncu de sa Battalla. Vinsero gli aragonesi trucidando l’esercito sardo in località S’occidroxiu (il macello).

La rievocazione storica andrà in scena proprio lì, in località Su Bruncu, esattamente dove nel 1409 l’esercito sardo venne trucidato.

Centinaia di figuranti tra cavalieri in groppa ai loro destrieri, arcieri, armigeri, popolani e nobili, rigorosamente in abiti medievali, ricostruiranno un momento importante della storia sarda e italiana. Da una parte l’esercito arborense guidato da Guglielmo III di Narbona attenderà da una collina l’arrivo di quello aragonese che, giungendo da Cagliari, costeggerà il vicino fiume Mannu con in testa Martino II detto il giovane. L’esercito sardo verrà accerchiato, Martino avrà vita facile e giungerà trionfante al Castello per l’assalto alle mura fortificate di Sanluri.



Tra le novità di quest’anno una serie di momenti recitati da attori professionisti (al Castello) che permetteranno al pubblico di capire gli avvenimenti che hanno portato a sa Battalla e le conseguenze. La regia di questi momenti è curata da Marco Spiga.

Chi desidera invece assaporare dal vivo la ricostruzione storica, può anche acquistare il posto a sedere nelle tribune sia per la rievocazione (Su Bruncu, voce narrante Eugenio Lobina) sia per l’assalto al castello (voce narrante Gianni Mereu).

Il sabato è anticipato dalla messa in ricordo dei caduti e da un interessante convegno con relatori Giovanni Serreli e Gianni Mereu e, a concludere la serata, un concerto del Complesso a Fiati Ponchielli.

Domenica intensa tra consiglio comunale solenne, visite guidate, cortei storici e vestizioni e investiture di cavalieri. Il clou a partire dalle 17.30.

Sia sabato ( a partire dalle 18) sia domenica, il parco comunale S’Arei si trasformerà in un vero accampamento medievale con attività didattiche, ludiche e altre attività riguardanti la vita del tempo. A Sa Battalla aderiscono circa 25 associazioni storiche provenienti da tutta la Sardegna oltre a una decina di associazioni cittadine che collaborano per gli appuntamenti e per la logistica. Per l’acquisto dei biglietti dei posti a sedere nelle tribune è possibile contattare la Pro Loco.

Il programma completo

Sa Battalla 2025

Rievocazione Storica

28 giugno sabato

Parco Comunale S’AreiOre 18.00

Apertura accampamento medievale

Vestizione dei Cavalieri

Investitura dei cavalieri

Ore 18.30

Messa in suffragio dei caduti nella Battaglia

Chiesa di San Lorenzo

Ore 19.30

Corte interna del Castello

Convegno “Sa Battalla”

Saluti istituzionali

Alberto Urpi sindaco di Sanluri

Introduce

Luca Puddu direttore del Polo Museale di Sanluri

Relatori

Professor Giovanni Serreli ricercatore dell’ISEM CNR

Sanluri 1409 quale battaglia?

Gianni Mereu studioso sanlurese esperto di Sa Battalla

Il “colpo di stato secessionista” che segnò la fine dello Stato giudicale di Arborea (ed esposizione dei documenti in merito)



ore 21.30

Piazza Castello

Complesso strumentale a fiati “Ponchielli”

Concerto d’apertura “Sa Battalla”

Dirige il maestro Paolo Argiolas

Presenta Annamaria Vinci

29 giugno domenica

Ore 10

Castello

Consiglio Comunale solenne

Ore 11

Centro Storico

Visita guidata alla scoperta delle targhe sui feudatari di Sanluri, a cura di Gianni Mereu

Ore 11.45

Castello

Corteo storico con dame, armigeri, cavalieri e popolani

Partenza dal Castello percorrendo via Nino Villasanta, via Castello via A Riva Villasanta, via Carlo felice, via Azuni fino all’accampamento medievale al Parco S’Arei.



Ore 12.30

Parco S’Arei

Vestizione dei Cavalieri

Investitura dei cavalieri

Ore 17.30

Fronte Castello

Prologo Sa Battalla (regia a cura di Marco Spiga)

Ore 18.15

Su Bruncu de sa Battalla

Incontro tra Martino Il Giovane e Guglielmo di Narbone

a seguire

Scontro campale di fanti, arcieri e cavalieri (voce narrante Eugenio Lobina)

a seguire

Piazza Castello

Assalto al Castello fortificato (voce narrante Gianni Mereu)

Epilogo (regia a cura di Marco Spiga)

5 luglio sabato

Ore 21

Castello

Conversazione con il giornalista Aldo Cazzullo “Da Sa Battalla a Dante, la nascita di una patria”.