Turista picchia la compagna in vacanza a Oristano, 40enne milanese denunciato

Una vacanza in Sardegna si è trasformata in un incubo per una donna milanese, vittima di un’aggressione da parte del proprio compagno. L’episodio è avvenuto a Oristano, in viale Repubblica, dove gli agenti delle Volanti della questura sono intervenuti in seguito a una segnalazione per una lite violenta.

All’arrivo della pattuglia, i poliziotti hanno trovato un uomo di 40 anni, residente a Milano, che stava aggredendo la compagna all’interno della loro automobile. La donna, visibilmente scossa, presentava evidenti segni di percosse sul volto e tracce di sangue sugli abiti.

Immediato l’intervento del personale del 118, che ha prestato le prime cure alla vittima, successivamente accompagnata per ulteriori accertamenti. L’uomo è stato invece condotto in questura e denunciato per lesioni personali.

L’episodio riaccende l’attenzione sul tema della violenza domestica, che non conosce confini né contesti, e colpisce anche nei momenti che dovrebbero essere dedicati al riposo e alla condivisione.