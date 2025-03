Turismo lento, l’Isola debutta all’Agritravel expo a Bergamo: piano strategico di promozione dei borghi

La Regione con l’assessorato del Turismo per la prima volta all’Agritravel Expo, la fiera dei territori e del turismo slow, un appuntamento – giunto alla decima edizione – imperdibile sia per quanti sono interessati ad accostarsi alla dimensione del “turismo lento”, sia per gli operatori locali, nazionali ed internazionali del settore turistico. La manifestazione, in programma dal 4 al 6 aprile alla Fiera di Bergamo, dando seguito alla esperienza promozionale vissuta in occasione di Fa la cosa giusta tenutasi tra il 14-15 marzo, sarà l’occasione per presentare la “Destinazione Sardegna” attraverso i borghi, cammini, destinazioni di pellegrinaggio e la nuova frontiera dell’ospitalità slow living.

Fra i tanti appuntamenti previsti all’interno della manifestazione nello stand della regione Sardegna sabato 5 aprile alle ore 12.00 verrà presentato dall’assessore Franco Cuccureddu il piano strategico di valorizzazione e promozione dei borghi certificati di Sardegna.

La manifestazione sarà l’occasione per presentare, con la collaborazione di Slow Food, i territori con i suoi itinerari enogastronomici, l’inserimento dei siti Unesco e quelli tutelati dal Fai come patrimonio culturale e paesaggistico dell’Isola quali nuove opportunità per sostenere il turismo lento in Sardegna. A seguire Renato Tomasi, responsabile del settore valorizzazione territoriale e dei cammini per la Ras illustrerà la 4° edizione di “Noi camminiamo in Sardegna” che, con il patrocinio del ministero del Turismo si svolgerà dal 1° al 5 ottobre 2025 con il nuovo format verso un’esperienza irrinunciabile attraverso il “viaggio a passo lento” con le novità opportune grazie all’anno giubilare in corso. Infine, con la presenza dell’Abate padre Luigi Tiana, attraverso video immersivi ed esperienziali, verrà presentato il Monastero di San Pietro di Sorres quale modello di offerta turistica “slow living” dell’Isola.

Ospiti degli incontri e delle conferenze promosse durante tutta la manifestazione, oltre ai referenti dell’assessorato del Turismo, saranno presenti i responsabili nazionali Emanuela Rosa-Clot, giornalista e direttrice di Bell’Italia, Pierachille Lanfranchi, vice presidente dell’associazione Borghi più belli d’Italia, Isabella Andrighetti, responsabile certificazioni e programmi territoriali del Touring Club italiano, Raimondo Mandis per Slow Food Cagliari e Francesca Caldara per il Fai – Fondo ambiente italiano della Sardegna.

Il programma complessivo della tre giorni a ingresso gratuito sarà ricco di eventi appassionanti per il pubblico, che avrà modo di scoprire le nuove proposte di turismo slow che gli operatori presenti nello stand della Regione Sardegna metteranno in risalto rispetto alla ricchezza dei 15 borghi certificati dalla forte identità, stile e qualità della vita (6 Borghi Bandiera Arancione e 9 Borghi più Belli d’Italia), dei 16 percorsi proposti dai Cammini e Destinazioni di Pellegrinaggio, alle vie e corsi d’acqua sino ai temi di chi vorrà apprezzare in modo attivo ed esperienziale le nuove proposte di turismo slow attraverso la degustazione di cibi e vini della tradizione culinaria territoriale di cui la Sardegna è particolarmente ricca. Infine la manifestazione avvierà un percorso promozionale pilota per le strutture ricettive che si ispirano allo slow living come il Monastero di San Pietro di Torres, le Cumbessias e le ‘Posadas’.