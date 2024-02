Tumori, inaugurata al Businco la Tomoterapia elicoidale. Investimento da quasi sei milioni

Al Businco di Cagliari arriva la Tomoterapia elicoidale, ultima frontiera nel campo della radioterapia che consentirà di trattare tutte le tipologie di neoplasie attraverso i più moderni trattamenti radioterapici, in linea con i centri oncologici più evoluti in Italia. Il nuovo acceleratore lineare di ultima generazione, unico in Sardegna, è stato presentato oggi nella struttura di Radioterapia oncologica diretta dal dottor Raffaele Barbara. Presenti alla cerimonia d’inaugurazione l’assessore regionale alla Sanità, Carlo Doria, l’Arcivescovo di Cagliari, Monsignor Baturi, i vertici dell’Arnas Brotzu, la direttrice generale Agnese Foddis, il direttore sanitario Raimondo Pinna, il direttore amministrativo Ennio Filigheddu.

Attraverso l’utilizzo dei nuovi macchinari, più veloci, potenti e mirati sul bersaglio sarà possibile ottenere risultati anche per il trattamento di tumori che colpiscono i pazienti più fragili, riducendo gli effetti collaterali. Il macchinario, infatti, consente di valutare in tempo reale la riduzione della lesione neoplastica durante il trattamento radiante, eseguendo una Radioterapia adattativa (Adaptive radiotherapy), cioè in grado di adattarsi alle modifiche di volume tumorale.

Il sistema si avvale della tecnologia Synchrony, che permette il monitoraggio e il controllo continuo del movimento d’organo e dell’escursione della lesione durante l’irradiazione e il conseguente cambiamento di direzione del fascio in tempo reale in modo da seguire il movimento della lesione neoplastica da trattare e adeguare perfettamente la distribuzione di dose sul tumore risparmiando gli organi adiacenti.

Per l’acquisto della Tomoterapia sono stati impegnati quasi sei milioni di euro. L’importo è stato finanziato con le risorse del Pnrr – Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – Grandi apparecchiature sanitarie e con il cofinanziamento regionale (DGR n. 12/16 del 07.04.2022). Il piano si concluderà a luglio del 2024 con l’operatività del Cyberknife, un Linac robotico di ultimissima generazione, estremamente versatile, in grado di soddisfare le esigenze di cure oncologiche e non oncologiche in tutto il territorio regionale.

“La Regione ha mantenuto l’impegno di dare la massima attenzione all’ospedale oncologico, investendo in tecnologie avanzate che garantiscono ai pazienti una qualità di cura più alta. Lo scorso mese di novembre abbiamo inaugurato il nuovo acceleratore nella radioterapia, oggi parte la seconda fase del processo di rinnovamento dei macchinari del reparto di Radioterapia oncologica del Businco. Queste modernissime apparecchiature consentiranno di ridurre la mobilità dei pazienti verso altre regioni”, ha detto il presidente della Regione, Christian Solinas.