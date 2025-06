Truffe via sms, la Asl di Oristano lancia l’allarme: “Non abbiamo inviato noi il messaggio”

La Asl di Oristano sta ricevendo in questi giorni le segnalazioni di diversi cittadini a cui è stato inviato un messaggio sms contenente l’invito a chiamare gli uffici Asl a un numero con prefisso 895 per comunicazioni sanitarie che li riguarderebbero.

“Questo il testo del messaggio truffa – spiega la Asl – : “Si prega di contattare i nostri uffici ASl (la lettera L è erroneamente indicata in minuscolo) al seguente numero 895… per comunicazioni che la riguardano”. Attenzione: si tratta di un messaggio non proveniente dagli uffici Asl Oristano, per cui si invitano i cittadini a non rispondere e non comporre il numero indicato, la cui finalità è probabilmente quella di far chiamare un numero a pagamento, assorbendo così tutto il credito telefonico della vittima”.

È importante, come ricorda la Polizia Postale, non telefonare ai numeri suggeriti, non aprire eventuali allegati e non linkare su eventuali indirizzi. La Asl 5 di Oristano, che non ha mai diffuso questo tipo di messaggi, invita quindi a diffidare da questi e da simili SMS a tema sanitario e a non comporre i numeri indicati.