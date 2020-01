La Guardia di finanza ha messo sotto sequestro tre traghetti della compagnia Caronte & Tourist che operano anche in Sardegna. L’indagine, coordinata dalla procura di Messina, in totale ha portato al sequestro di denaro, beni mobili ed immobili e quote societarie, per oltre 3,5 milioni. Le navi sequestrate sono la Pace, la Caronte e l’Ulisse attualmente impiegate nei collegamenti tra La Maddalena e Palau, Trapani e isole Egadi, sulla Palermo-Ustica. Le tre imbarcazioni presenterebbero gravi carenze tecniche e strutturali che non garantirebbero la sicurezza nel trasporto delle persone a mobilità ridotta.

A carico dei vertici della compagnia ipotizzati i reati di truffa per il conseguimento di pubbliche erogazioni, falsità ideologica e frode nelle pubbliche forniture. Nel registro degli indagati sono finiti Sergio La Cava, 56 anni, consigliere e amministratore delegato della ‘Ngi Spa’ (incorporata nel 2017 dalla Caronte & Tourist Isole Minori Spa) e legale rappresentante della ‘Maddalena Lines Srl’ (società partecipata nel 70% dalla Ngi Spa ed armatrice della “Pace”), Luigi Genchi, 55 anni, consigliere e amministratore delegato della Ngi Spa, Edoardo Bonanno, 48 anni, amministratore delegato della Caronte & Tourist Isole Minori Spa e Vincenzo Franza, 55 anni, presidente della Caronte & Tourist Isole Minori Spa e già consigliere delegato della Ngi Spa.