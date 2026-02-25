Troupe di Rete 4 aggredita a Is Mirrionis a Cagliari: stava facendo riprese davanti a una palazzina occupata

L’episodio in via Ogliastra durante un servizio per “Fuori dal coro” condotto da Mario Giordano.
Una troupe televisiva della trasmissione “Fuori dal coro” di Rete 4 è stata aggredita nel pomeriggio a Cagliari, in via Ogliastra, nel quartiere Is Mirrionis.
Giornalista e operatore stavano effettuando alcune riprese davanti a una palazzina occupata abusivamente, lo stesso stabile dove nel 2023 era stato ucciso un anziano. Durante il servizio sarebbero stati avvicinati da alcune persone che vivono nell’edificio: dopo un acceso confronto verbale, la situazione sarebbe degenerata fino a un’aggressione fisica.
Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Cagliari, che stanno ricostruendo l’accaduto per accertare responsabilità e dinamica dei fatti.