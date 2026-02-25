Le notizie di oggi per la Sardegna di domani
100K
18K
0
955

Troupe di Rete 4 aggredita a Is Mirrionis a Cagliari: stava facendo riprese davanti a una palazzina occupata

25 Febbraio 2026
1 minute read
Total
0
Shares
0
0
0
0
0

L’episodio in via Ogliastra durante un servizio per “Fuori dal coro” condotto da Mario Giordano.

Una troupe televisiva della trasmissione “Fuori dal coro” di Rete 4 è stata aggredita nel pomeriggio a Cagliari, in via Ogliastra, nel quartiere Is Mirrionis.

Giornalista e operatore stavano effettuando alcune riprese davanti a una palazzina occupata abusivamente, lo stesso stabile dove nel 2023 era stato ucciso un anziano. Durante il servizio sarebbero stati avvicinati da alcune persone che vivono nell’edificio: dopo un acceso confronto verbale, la situazione sarebbe degenerata fino a un’aggressione fisica.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Cagliari, che stanno ricostruendo l’accaduto per accertare responsabilità e dinamica dei fatti.

Diventa anche tu sostenitore di SardiniaPost.it

Care lettrici e cari lettori,
Sardinia Post è sempre stato un giornale gratuito. E lo sarà anche in futuro. Non smetteremo di raccontare quello che gli altri non dicono e non scrivono. E lo faremo sempre sette giorni su sette, nella maniera più accurata possibile. Oggi più che mai il vostro supporto è prezioso per garantire un giornalismo di qualità, di inchiesta e di denuncia. Un giornalismo libero da censure.

Per ricevere gli aggiornamenti di Sardiniapost nella tua casella di posta inserisci la tua e-mail nel box qui sotto:

Informativa privacy Sardiniapost

Related Posts
Total
0
Share
0
0
0
0
0