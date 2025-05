Tre strutture sarde premiate dalla Guida ai migliori beach club d’Italia: ecco quali sono

L’Italia dei beach club non ha più segreti. Dopo il successo della prima edizione, torna in libreria la versione 2025, aggiornata e arricchita, di “Guida ai migliori beach club d’Italia”, la prima guida dedicata al mondo degli stabilimenti balneari. Questa selezione è il risultato di un viaggio di oltre novemila chilometri attraverso tutta la costa italiana, lungo cinque mari e quindici regioni, per un totale di 300 strutture che rappresentano il top dell’offerta in ogni ambito. Tra gli stabilimenti anche tre strutture sarde ad Arzachena che hanno ricevuto il massimo riconoscimento della guida, cioè i TRe ombrelloni gold.

A realizzare la guida e il viaggio nelle strutture sono stati i curatori, il giornalista Andrea Guolo e l’attrice teatrale e blogger Tiziana Di Masi in veste di consulente esperienziale. Ogni scheda racconta l’esperienza, il mood e l’unicità del beach club visitato. L’attribuzione di un voto espresso in centesimi per ciascun criterio – location, servizi, design, food, beverage e mood della struttura – ha dato origine alla graduatoria finale, da uno a tre ombrelloni. E sono ben 13 gli stabilimenti italiani che hanno ottenuto, secondo il giudizio dei curatori, il massimo riconoscimento concesso dalla guida ovvero i tre ombrelloni gold: due in Liguria (Bagni Fiore a Paraggi ed Eco del Mare a Lerici), uno in Friuli Venezia Giulia (The Club by Purobeach a Sistiana), tre in Toscana (Alpemare e Bagno Piero a Forte dei Marmi, Twiga a Marina di Pietrasanta), tre in Sardegna (Phi Beach, Nikki Beach e Belmond Romazzino ad Arzachena), uno in Campania (La Scogliera a Positano) e tre in Sicilia (Nuova Spiaggia Paradiso a Letojanni, Lido Villeggiatura e Tao Beach a Taormina).

La “Guida ai migliori beach club d’Italia”, progetto unico nel suo genere, va a coprire un canale finora scoperto nonostante la sua importanza economica e sociale nel periodo estivo. Inoltre, ha una valenza multimediale: la pubblicazione è affiancata dal sito italianbeach.club, dai canali social collegati e dal podcast Beach Advisor – Le spiagge più belle d’Italia, realizzato con Loquis.



“Questa guida” spiegano gli autori “è una selezione delle migliori strutture italiane. I beach club hanno un valore sempre più rilevante all’interno del sistema turistico e sono diventati essi stessi una destinazione, esattamente come lo sono gli hotel di prestigio internazionale e come i ristoranti e i locali presenti nei centri balneari d’Italia. L’offerta è in forte evoluzione, anche a seguito dell’applicazione della direttiva Bolkestein che in alcune regioni d’Italia è già avvenuta. Crediamo che il bello debba ancora arrivare”.