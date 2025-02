Trasferimento del personale del Microcitemico di Cagliari, i sindacati: “Non trattare i lavoratori come pacchi”

“I lavoratori dell’Ospedale Microcitemico di Cagliari stanno vivendo una situazione di incertezza e disagio inaccettabili. A seguito delle recenti disposizioni sul riassetto organizzativo del sistema sanitario regionale, il personale dell’ospedale dovrebbe essere trasferito senza alcuna considerazione per le esigenze lavorative e personali, trattato come semplici numeri anziché come professionisti essenziali per la sanità pubblica”. Lo denunciano Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl in un comunicato firmato da Carlo Marras, Massimo Cinus e Guido Sarritzu Massimo Marceddu, parlando di “lavoratori trattati come pacchi” ed evidenziando la “mancanza di un confronto con le parti sociali e l’assenza di un piano che tenga conto delle necessità dei lavoratori”.

“Non è accettabile che il personale sanitario venga spostato da una struttura all’altra, senza alcuna tutela né possibilità di scelta – precisano i sindacati – Questi lavoratori meritano rispetto e certezze sul proprio futuro”.

I sindacati chiedono con urgenza l’introduzione del diritto di opzione, affinché il personale

coinvolto possa decidere in maniera consapevole e volontaria il proprio percorso lavorativo.

“Questo principio – spiegano – è fondamentale per garantire dignità e stabilità a chi ogni giorno si impegna per la salute dei cittadini. La politica tenga conto della volontà dei lavoratori e adotti misure che rispettino le loro scelte e la loro professionalità”.

I sindacati chiedono “un incontro immediato con le istituzioni competenti per affrontare la

questione e trovare soluzioni condivise, ribadendo che, in assenza di risposte concrete, verranno messe in campo tutte le iniziative necessarie a tutela dei lavoratori del Microcitemico”.