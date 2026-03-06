Traffico internazionale di monete antiche: sequestri a Sassari per 250mila euro, sette indagati

Operazione “Numisma” dei carabinieri di Cagliari, tra Sassari e Bologna: recuperati circa 4mila reperti antichi.

Un traffico internazionale di monete antiche di interesse archeologico, vendute in Italia e all’estero attraverso case d’asta specializzate. È quanto hanno ricostruito i carabinieri del Nucleo tutela patrimonio culturale (Tpc) di Cagliari nell’ambito dell’operazione “Numisma”, che ha portato al sequestro preventivo di beni e conti correnti per circa 250mila euro.

Il provvedimento, emesso dal gip del Tribunale di Sassari su richiesta della Procura che ha coordinato le indagini, è stato eseguito nelle città di Sassari e Bologna e riguarda cinque dei sette indagati complessivi, accusati a vario titolo di ricettazione ed esportazione illecita di beni culturali. I militari hanno sequestrato i conti utilizzati per raccogliere i proventi delle vendite, oltre ad altri rapporti finanziari per equivalente fino a coprire il valore del profitto illecito.

L’inchiesta è partita nel giugno 2022, quando gli investigatori hanno individuato durante un’asta all’estero 36 rare monete d’oro di epoca sardo-bizantina. Alcuni esemplari erano facilmente riconoscibili perché già studiati e pubblicati nel 1996 da un numismatico di Sassari, circostanza che ha fatto subito ipotizzare una uscita clandestina dal territorio italiano.

Le indagini hanno assunto rapidamente una dimensione internazionale: le monete venivano infatti vendute in diversi Paesi e sono stati eseguiti sequestri anche in Spagna e Austria, presso case d’asta specializzate che non erano a conoscenza della provenienza illecita dei reperti.

Secondo gli accertamenti degli investigatori, tra il 2022 e il 2024 il gruppo avrebbe immesso sul mercato oltre 1.500 lotti di monete antiche, in gran parte di epoca punica, romana e bizantina, prive di documentazione sulla provenienza. Il giro d’affari complessivo è stato stimato in circa mezzo milione di euro.

L’attività illecita sarebbe stata organizzata da alcuni collezionisti sardi, con la mediazione di un esperto numismatico incaricato di gestire i rapporti con le case d’asta e di garantire l’apparente legittimità della provenienza dei beni. Nell’indagine è coinvolto anche un ex mercante numismatico e filatelico di Sassari, che avrebbe immesso sul mercato nazionale e internazionale monete antiche di provenienza illecita.

L’operazione ha consentito di recuperare circa 4.000 monete antiche, tra cui diversi esemplari in oro, restituite allo Stato italiano. Tra i reperti recuperati anche un raro elemento scultoreo in marmo di epoca romana, riconducibile a un culto pagano e ritenuto di particolare interesse culturale.

Grazie all’indagine, spiegano i carabinieri, è stato possibile reintegrare nel patrimonio nazionale numerosi beni archeologici che erano finiti in collezioni pubbliche e private all’estero, spesso ignare della loro origine illecita.