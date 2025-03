Tony Effe indagato dalla Procura per rissa aggravata: l’episodio nel 2023 fuori da una discoteca a Porto Cervo

Nicolò Rapisarda, noto al grande pubblico come Tony Effe, è finito nel mirino della Procura con l’accusa di “rissa aggravata”, come riferito dal quotidiano Repubblica. Il trapper romano sarebbe coinvolto in un episodio di violenza avvenuto circa due anni fa, durante una serata in Costa Smeralda. L’indagine, condotta dagli inquirenti, coinvolgerebbe anche tre buttafuori e due amici del cantante.

La vicenda risalirebbe all’agosto 2023 e si sarebbe svolta all’esterno di una discoteca di Porto Cervo, uno dei luoghi più frequentati da vip e celebrità. Secondo le prime ricostruzioni, Tony Effe e il suo gruppo di amici sarebbero stati bloccati all’ingresso dai buttafuori, che avrebbero negato loro l’accesso al locale. Questo rifiuto avrebbe provocato una reazione immediata e violenta, culminata in danni al club e diversi feriti, si parla infatti di sei persone coinvolte. Nonostante la gravità della situazione, sembra che nessuno dei partecipanti abbia formalizzato una denuncia all’epoca.

L’avvocato Donatella Cerè, che difende Tony Effe, avrebbe ricevuto notizia dell’inchiesta lo scorso 10 marzo, dopo un’indagine durata a lungo. Oltre al trapper, altri personaggi noti sarebbero coinvolti, tra cui un pugile originario di Milano, amico intimo del cantante, che lo aveva accompagnato anche a Sanremo. Inoltre, nell’inchiesta figura un tifoso ultras della Lazio. Secondo Repubblica, l’artista potrebbe essere chiamato a rispondere anche di danneggiamento, viste le conseguenze materiali dello scontro.

Finora, Tony Effe ha scelto di non rilasciare dichiarazioni ufficiali né sui social media né altrove, mantenendo un atteggiamento riservato su questa vicenda che potrebbe rivelarsi complessa. Non è la prima volta che il trapper si trova coinvolto in episodi simili: già nel 2021 era stato condannato a prestare servizi sociali dopo una rissa in cui aveva fratturato la mandibola a un fan.