Per un giorno e mezzo a cagliari sarà possibile sottoporsi al test rapido, a pagamento, per verificare l’eventuale presenza del Covid. “Cagliari sicura” per proteggersi dal coronavirus è l’iniziativa presentata oggi a Palazzo Bacaredda. Il “progetto sprint” prevede anche test volontari a San Benedetto per commercianti del mercato e clienti. Il progetto è firmato da quattro aziende sarde, SicurJob, Ics2030, Thei Solution, MetiLab e prevede la collaborazione scientifica di SocurMedic (Gruppo Osa). Tra le iniziative anche eAccess, una piattaforma per gestori di bar, ristoranti, negozi e alberghi. Per il progetto Sprint, quello dei test sierologici, si comincia questo pomeriggio (alle 15 del 17 luglio) con il laboratorio mobile in piazza San Benedetto. Ma si prosegue anche domani a partire dalle 9:30.

“Ora – ha detto l’assessore comunale alle Attività produttive, Alessandro Sorgia – registreremo quante adesioni ci saranno. Poi potremo pensare di estendere il progetto anche ad altre strutture cittadine”. Il quartier generale del progetto sarà l’Osa Mobile Lab, un camper equipaggiato e all’avanguardia che consente l’effettuazione del test sierologico rapido No Covid con referto immediato. “Sprint (Salute prevenzione innovazione tecnologica) – hanno spiegato i responsabili Umberto Caprara, Angelo Contini, Ferdinando Di Fabio e Rosa D’Agostino – è il primo progetto a livello Europeo in materia di prevenzione e sicurezza nel contrasto alla pandemia Covid-19, che adotta protocolli di sicurezza e prevenzione certificati”. Per gli operatori del mercato di San Benedetto il test avrà un costo di 18 euro e per gli altri 25. Hanno salutato positivamente l’iniziativa anche Giuseppe Scura, direttore Confcommercio Cagliari, e Maurizio Battelli, coordinatore associazione Extra che si occupa di B&b e turismo extra-alberghiero.