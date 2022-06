Tentano il furto in una scuola e in tasca nascondono droga: due arresti

I carabinieri della compagnia di Alghero hanno arrestato due giovani sassaresi in trasferta nella Riviera del corallo che lunedì sono stati sorpresi mentre, armati di piccone, stavano per compiere un furto in un istituto scolastico algherese.

Alla vista dei militari i giovani hanno tentato di scappare ma sono stati immediatamente raggiunti e fermati. Durante la perquisizione personale, inoltre, le forze dell’ordine hanno rinvenuto e sequestrato 17 grammi di marijuana, già suddivisa in piccole dosi. L’operazione dei giorni scorsi fa parte di una più ampia strategia di controllo del territorio che i militari algheresi, su direttiva del comando provinciale di Sassari, hanno attivato per mettere un freno a una lunga serie di recenti danneggiamenti e furti in città.

Ne è derivato un imponente servizio straordinario: nel corso del mese di maggio la compagnia di Alghero ha dislocato un dispiegamento di forze sul campo, soprattutto nei turni serali e notturni, con una media di 20 pattuglie a settimana e circa 12 militari al giorno.

Le operazioni di perlustrazione, che proseguiranno con massimo impulso anche nelle prossime settimane, hanno portato all’identificazione di circa 1800 soggetti, oltre mille veicoli, quattro denunce in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza, con ritiro di altrettante patenti di guida.