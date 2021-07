Sono in stato di agitazione i 24 lavoratori del Parco archeologico di Nora che, dopo il cambio d’appalto a dicembre scorso, subiscono gli effetti negativi della nuova gestione. A sollevare la questione, con lettera formale al prefetto di Cagliari, alla cooperativa Consorzio sistema culturale Sardegna e all’amministrazione di Pula, sono i segretari Fp Cgil e Uil Fpl, Eugenio Meloni e Mario Sollai, che annunciano, per ora, il blocco degli straordinari ma non escludono altre azioni di mobilitazione se la vertenza non dovesse risolversi. L’appalto è partito male – si legge in una nota congiunta dei sindacati – con il ritardo nelle assunzioni del personale che ha subito un primo danno economico nel periodo tra dicembre e gennaio. Il Consorzio poi, ha gestito i turni di lavoro contravvenendo a quanto previsto dal contratto e dallo stesso capitolato di gara, diminuendo o incrementando le ore in modo del tutto illegittimo. “Oltre a questo – aggiungono Eugenio Meloni e Mario Sollai – parte del personale viene periodicamente utilizzato per mansioni diverse dal profilo professionale definito contrattualmente e per attività che non rientrano nei servizi previsti dall’appalto”. L’auspicio di Fp Cgil e Fpl Uil è che il Consorzio sistema culturale Sardegna apra al confronto finora mancato con il sindacato e che la stessa amministrazione accenda un faro su quanto accade al parco di Nora.