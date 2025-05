Teleassistenza per anziani e fragili, al via un progetto pilota nei Comuni del Gal Campidano

Una nuova alleanza strategica per il benessere sociale del territorio. Il Gal Campidano ha sottoscritto una convenzione con Hvs Technologies Srl del gruppo Inteligea, leader da oltre trent’anni nel miglioramento dei servizi sanitari di tutto il mondo, per l’avvio di un servizio di teleassistenza attivo 24 ore su 24, rivolto in particolare ad anziani, persone fragili e soggetti con patologie croniche residenti nei comuni del territorio.

La collaborazione prevede una fase pilota gratuita della durata di 90 giorni, che porterà alla distribuzione di 36 dispositivi salvavita (smartwatch e bottoni SOS) connessi a una centrale operativa medica attiva H24, 7 giorni su 7, gestita da personale specializzato.

I dispositivi, assegnati ai Comuni del Gal, includeranno funzionalità di SOS immediato, geolocalizzazione, monitoraggio dei parametri vitali, rilevamento cadute, promemoria per l’assunzione di farmaci e comunicazione diretta con i soccorsi. I familiari ed i caregiver riceveranno notifiche in caso di emergenza e potranno monitorare lo stato di salute dell’utente.

L’importante iniziativa sarà presentata pubblicamente martedì 13 maggio 2025 alle ore 1, nella sede del Gal Campidano, in via Roma 102 a San Gavino Monreale. L’incontro sarà l’occasione per illustrare le modalità di adesione e distribuzione dei dispositivi, nonché per avviare un dialogo operativo con le realtà del territorio.

“Questo progetto rappresenta un esempio concreto di welfare territoriale fondato sulla tecnologia, la prossimità e l’umanità. Offriamo uno strumento moderno e accessibile per salvaguardare la salute e l’autonomia delle persone più vulnerabili, rafforzando la coesione sociale delle nostre comunità – ha affermato Stefano Musanti, Presidente del GAL Campidano –. La collaborazione tra GAL Campidano e Inteligea si inserisce in un più ampio percorso di innovazione e inclusione sociale per i territori rurali, in linea con gli obiettivi del Piano di Sviluppo Locale e del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Sardegna”.