Tavolara, passo indietro del Comune: arrampicata ancora sospesa ma si lavora a un nuovo regolamento

Dopo le proteste di operatori turistici e opposizione consiliare, il Comune di Olbia fa marcia indietro – almeno in parte – sull’ordinanza che vietava le arrampicate sull’isola di Tavolara. Il provvedimento firmato dal sindaco Settimo Nizzi lo scorso 13 maggio, nato con l’intento di prevenire incidenti e fronteggiare i rischi di frane sull’area montuosa, aveva generato forti reazioni contrarie, in particolare tra le guide escursionistiche regolari che lavorano sull’isola.

A sollevare critiche non sono stati solo gli operatori economici direttamente interessati, ma anche i consiglieri comunali del Partito Democratico, che dai banchi dell’opposizione hanno denunciato il danno economico arrecato a chi svolge professionalmente attività turistiche e ambientali su Tavolara. Secondo i consiglieri, l’ordinanza non faceva differenze tra attività improvvisate e percorsi gestiti in sicurezza da guide abilitate, colpendo indistintamente tutti.

Di fronte alla pressione, l’amministrazione comunale ha pubblicato ieri sera, sull’albo pretorio, una nuova ordinanza che conferma il divieto di arrampicata fino al 30 settembre 2025, ma prevede al contempo l’avvio dell’iter per la definizione di un regolamento specifico. Questo documento, che sarà elaborato dagli uffici tecnici comunali, dovrebbe delineare le modalità con cui sarà possibile accedere e fruire dell’area in sicurezza, distinguendo tra attività regolamentate e pratiche non autorizzate.

Il regolamento dovrà poi essere sottoposto all’approvazione del Consiglio comunale, aprendo così uno spazio per la mediazione tra esigenze di tutela ambientale e sicurezza da una parte, e la valorizzazione delle attività turistiche sostenibili dall’altra.: