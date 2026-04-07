Superenalotto, vincita da 34mila euro a Oristano

7 Aprile 2026
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L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda.

La Sardegna festeggia una nuova vincita al SuperEnalotto. Come riporta Agipronews, nel concorso di sabato 4 aprile è stato centrato un “5” da 34.257,71 euro a Oristano presso il punto vendita “Tabacchi di Enrico Schirra” in Via Palmas, 93. L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma martedì 7 aprile, sale a 145,9 milioni di euro.

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