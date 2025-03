Superenalotto, non si accorge di aver vinto 10mila euro: caccia al fortunato di Arbus

A dicembre del 2024, grazie all’iniziativa speciale “Regala un sogno” di SuperEnalotto SuperStar sono stati assegnati 1.000 premi garantiti da 10mila euro ciascuno, per un totale di 10 milioni di euro nell’arco di 4 concorsi speciali consecutivi (n. 200 di martedì 17 dicembre 2024, n. 201 di giovedì 19 dicembre 2024, n. 202 di venerdì 20 dicembre 2024 e n. 203 di sabato 21 dicembre 2024 con 250 premi da 10.000€). Tanti italiani hanno partecipato all’iniziativa speciale. E se in tanti hanno incassato la vincita c’è qualcuno che forse non si è ancora accorto della sua buona sorte: dei 1.000 premi, infatti, è 1 quello non ancora riscosso in Sardegna.

“É importante ricordare ai giocatori di verificare i codici alfanumerici univoci, relativi all’iniziativa speciale, presenti sulla ricevuta di gioco, – spiegano – per scoprire se si è tra i fortunati vincitori e, soprattutto, di non dimenticare la data di scadenza per riscuotere la vincita. Di seguito la località delle vincita in attesa di riscossione: Estrazione n. 203 di sabato 21 dicembre 2024 – È primo il premio non ancora riscosso in scadenza il prossimo 21 marzo 2025. E’ stato vinto ad Arbus – P.d.V. Sisal Tabaccheria Zanda Costantino situato in Via Repubblica, 58. Si ricorda che i termini per la riscossione dei premi da 10.000€ – pari a 90 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale – scadranno il 17, 19, 20 o 21 marzo 2025 a seconda della data del concorso giocato”.

L’iniziativa “Regala un Sogno” di SuperEnalotto SuperStar ha distribuito, complessivamente, 10 milioni di euro nell’arco di 4 concorsi specialiai fortunati vincitori e tanti sorrisi anche a coloro che, pur non avendo vinto i super premi da 10.000€, hanno potuto divertirsi.