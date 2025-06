Sulcis in fiamme, un centinaio di persone evacuate a San Giovanni Suergiu

Un violento incendio ha colpito nel primo pomeriggio le campagne di San Giovanni Suergiu, nel cuore del Sulcis Iglesiente, costringendo all’evacuazione di circa un centinaio di persone per ragioni di sicurezza. Il rogo si è sviluppato nella zona di Is Urigus, lambendo le abitazioni e generando momenti di forte apprensione tra i residenti.

L’allarme è scattato immediatamente e ha attivato un imponente dispositivo antincendio: sul posto sono intervenuti gli uomini del Corpo Forestale delle stazioni di Sant’Antioco e Carbonia, coordinando le operazioni di spegnimento. A supporto delle squadre a terra, sono stati mobilitati tre elicotteri della flotta regionale decollati da Villasalto, Pula e Lanusei, e richiesto anche l’intervento di due Canadair, vista l’estensione e la pericolosità delle fiamme.

Fondamentale si è rivelato anche il contributo delle numerose squadre di volontari giunte da tutto il territorio del Sulcis, impegnate nel contenimento del fuoco e nel soccorso alla popolazione.

Quello di San Giovanni Suergiu non è stato l’unico fronte d’incendio della giornata: venti roghi sono stati segnalati in tutta la Sardegna. In particolare, interventi aerei sono stati richiesti anche a Uta, in località Gora Acqua Frisca, e a Mamoiada, dove le fiamme hanno interessato un’area agricola nei pressi del centro abitato. Anche in questi casi è stato fondamentale l’impegno del personale del Corpo Forestale e delle squadre locali.

