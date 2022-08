Spiaggia più accessibile ai disabili, inaugurato il secondo lido a Mari Ermi

Spiagge di Cabras sempre più accessibili ai disabili. A pochi giorni dall’apertura dell’area di servizio di San Giovanni di Sinis, questa mattina a Mari Ermi è stato inaugurato il secondo lido raggiungibile anche in carrozzina.

Comune e Area Marina Protetta Penisola del Sinis Isola di Mal di Ventre al fianco delle persone con disabilità fisica. “Siamo fieri di essere riusciti a garantire la fruizione del litorale veramente a tutti”, sono le parole del sindaco, Andrea Abis. Era presente all’inaugurazione anche il presidente dell’associazione Sardegna Accessibile, Alfio Uda. “Ci auguriamo che altri amministratori seguano questo esempio perché è sempre più urgente e necessario considerato che fino a oggi sono solamente due i Comuni della Provincia di Oristano che presentano aree accessibili a persone con difficoltà motoria, Cabras e Bosa – ha detto -. Siamo convinti che il nostro lavoro unito alla volontà politica saranno di grande aiuto per tanti”.

Come già a San Giovanni, anche a Mari Ermi si potrà arrivare vicino alla riva grazie a una lunga passerella, sulla quale sono state realizzate due piattaforme sormontate dagli ombrelloni dell’Amp. Presente la sedia Job e il servizio igienico dedicato nell’area prossima agli stalli per la sosta, pensati appositamente per garantire una comoda mobilità e tracciati con le strisce gialle. I gestori del servizio di noleggio breve Seanext, presente in prossimità dell’area di servizio, si sono volontariamente messi a disposizione per il supporto tecnico: saranno loro a monitorare l’area e custodire la chiave dei servizi.

L’area sarà attiva dalle ore 9 alle 19 dal lunedì alla domenica. Sostanziale la presenza della torretta del salvamento a mare in prossimità del lido, a garanzia della sicurezza dei bagnanti. Il personale che si occupa del servizio di salvamento ha garantito piena collaborazione affinché lo spazio tra la passerella e il bagnasciuga non venga occupato da ombrelloni e borse, per garantire il passaggio.