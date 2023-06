Spesa pubblica, indagini della Finanza. Danni all’erario per 47 milioni, 173 persone segnalate

Ben 146 milioni di gare d’appalto finite al microscopio dalla Finanza con 55 milioni di euro assegnati in maniera irregolare e 34 denunciati. Sono alcuni dei numeri snocciolati dalle Fiamme gialle in occasione della festa a Cagliari per il 249simo anniversario dalla fondazione del corpo, con il bilancio di un anno di attività. Altri numeri: oltre 2.300 indagini condotte per la tutela della spesa pubblica con 635 denunciati e 173 segnalati alla Corte dei conti per aver provocato danni all’erario per 47,5 milioni di euro; 8,8 milioni di euro di frode all’Unione europea e altri 7,6 milioni di euro di frode agli enti previdenziali; 424 persone denunciate per aver percepito indebitamente il reddito di cittadinanza. E poi 33 persone indagate per concussione o peculato.

Presenti alla cerimonia accanto al comandante regionale della Guardia di finanza, generale Claudio Bolognese, e al comandante provinciale, generale Massimiliano Mora, il sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, il presidente della Commissione trasporti della Camera, Salvatore Deidda, e il presidente del Consiglio regionale, Michele Pais, oltre a numerose autorità civili, militari e religiose. “Gli sforzi operativi dei finanzieri di Sardegna – ha detto nel suo discorso il comandante regionale – sono stati indirizzati nei tre settori fondamentali del contrasto all’evasione fiscale, della salvaguardia del corretto impiego dei fondi pubblici statali, regionali ed europei, nella prevenzione e repressione dei tentativi di infiltrazione della criminalità nel tessuto economico legale”.

Complessivamente sono state 29mila le ispezioni condotte dalle Fiamme gialle in tutti i settori. Sul fronte dell’evasione fiscale i militari della Gdf hanno individuato 313 evasori totali, mentre sono state individuate frodi sui crediti di imposta agevolati in materia di edilizia ed energia per 24 milioni. Per quanto riguarda i reati di riciclaggio e auto riciclaggio sono state denunciate 44 persone e sequestrati beni per oltre 19 milioni di euro. La Guardia di finanza ha effettuato controlli sul flusso dei migranti che sbarcano in Sardegna: salvate 1.066 persone, arrestati due scafisti e sequestrate 49 imbarcazioni. Infine, in conseguenza della crisi russo-ucraina, le Fiamme gialle sarde hanno avviato mirati accertamenti economico-patrimoniali su individui che compaiono nelle liste dei provvedimenti restrittivi emanati dall’Unione europea. “Ad oggi nell’Isola – spiegano – sono state eseguite misure di congelamento nei confronti di 9 soggetti, aventi ad oggetto fabbricati, auto, imbarcazioni, terreni e quote societarie per un valore complessivo di 600 milioni di euro”.