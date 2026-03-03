Spari e lanci di pietre contro tre mezzi del Ctm: autobus presi di mira in piazza San Michele a Cagliari

Un vetro in frantumi e altri due mezzi colpiti con pietre, indagano i carabinieri.
Un vetro perforato da un pallino sparato con un’arma ad aria compressa e altri due mezzi danneggiati dal lancio di pietre. È accaduto domenica sera in piazza San Michele, a Cagliari, dove tre autobus del Ctm sono finiti nel mirino di ignoti.
Uno dei bus, mentre era in movimento, è stato colpito dal pallino: il vetro è andato in frantumi. Altri due mezzi pubblici sono stati danneggiati con il lancio di pietre.
Sul posto, allertati dal personale del Ctm, sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Cagliari, che hanno avviato le indagini per risalire agli autori del gesto.
(Foto d’archivio)