Le notizie di oggi per la Sardegna di domani
100K
18K
0
955

Spari e lanci di pietre contro tre mezzi del Ctm: autobus presi di mira in piazza San Michele a Cagliari

3 Marzo 2026
1 minute read
Total
0
Shares
0
0
0
0
0

Un vetro in frantumi e altri due mezzi colpiti con pietre, indagano i carabinieri.

Un vetro perforato da un pallino sparato con un’arma ad aria compressa e altri due mezzi danneggiati dal lancio di pietre. È accaduto domenica sera in piazza San Michele, a Cagliari, dove tre autobus del Ctm sono finiti nel mirino di ignoti.

Uno dei bus, mentre era in movimento, è stato colpito dal pallino: il vetro è andato in frantumi. Altri due mezzi pubblici sono stati danneggiati con il lancio di pietre.

Sul posto, allertati dal personale del Ctm, sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Cagliari, che hanno avviato le indagini per risalire agli autori del gesto.

(Foto d’archivio)

Diventa anche tu sostenitore di SardiniaPost.it

Care lettrici e cari lettori,
Sardinia Post è sempre stato un giornale gratuito. E lo sarà anche in futuro. Non smetteremo di raccontare quello che gli altri non dicono e non scrivono. E lo faremo sempre sette giorni su sette, nella maniera più accurata possibile. Oggi più che mai il vostro supporto è prezioso per garantire un giornalismo di qualità, di inchiesta e di denuncia. Un giornalismo libero da censure.

Per ricevere gli aggiornamenti di Sardiniapost nella tua casella di posta inserisci la tua e-mail nel box qui sotto:

Informativa privacy Sardiniapost

Related Posts
Total
0
Share
0
0
0
0
0