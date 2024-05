Spara alla ex compagna incinta che perde il figlio e fugge: ricercato arrestato dalla polizia a Sassari

Aveva sparato alla ex compagna incinta tentando di ucciderla e lei aveva perso il bambino. Era ricercato da oltre un anno perché accusato di omicidio e tentato omicidio e si era rifugiato in Sardegna. Un cittadino brasiliano di 37 anni è stato arrestato dalla squadra mobile della Questura di Sassari, coordinata dal dirigente Michele Mecca, in una abitazione ad Agrustos nel Sassarese.

Dopo il tentativo di omicidio il 37enne aveva lasciato il Brasile e aveva fatto perdere le sue tracce. L’autorità giudiziaria aveva quindi diramato un bollettino di ricerca ed emesso un ordine di cattura internazionale.

Dalle indagini condotte dalla squadra mobile di Sassari nel giro è emersa la possibilità che il 37enne si rifugiasse sull’Isola, tanto che erano scattate le ricerche in provincia di Sassari e poi concentranti in Gallura. Inizialmente hanno scoperto che si rifugiava a Olbia. “Nel corso delle indagini – spiegano dalla Questura – veniva successivamente appurato che il 37enne si era spostato in un’abitazione ubicata nell’agro tra la città di Olbia e Budoni, verosimilmente nell’intento di evitare contatti con le forze dell’ordine e quindi la cattura”.

Il luogo in cui si era nascosto è stato individuato: una casa ad Agrustos. Dopo una serie di appostamenti è scattato il blitz. Il n37enne è stato arrestato e trasferito a Bancali. (ma.sc.)