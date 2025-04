Spaccio nei locali notturni della movida di Cagliari e dell’hinterland, sette arresti

Spacciavano droghe sintetiche nei quartieri della movida di Cagliari. I carabinieri del Comando provinciale hanno messo fine alla loro attività. Alle prime ore dell’alba i Carabinieri del Nucleo Investigativo, supportati dai militari delle Stazioni territorialmente competenti, dallo Squadrone Eliportato “Cacciatori di Sardegna” e da un equipaggio dell’11° NEC, hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa di misura cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Cagliari nei confronti di sette persone accusate a vario titolo di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti di tipo sintetico. Quattro persone sono finite in carcere e tre ai domiciliari.

Le indagini coordinate dalla Direzione Investigativa Antimafia sono partite nel 2023 e hanno permesso ai carabinieri di far luce su un esteso traffico di ketamina, Mdma, cocaina, hashish e marijuana, gestito da personaggi che, secondo gli accertamenti, graviterebbero nel mondo musicale, attivi come Dj e organizzatori di eventi. “Le sostanze – spiegano dall’Arma -sarebbero state cedute prevalentemente all’interno dei locali notturni di Cagliari e dell’hinterland, anche a soggetti giovanissimi, in un contesto dove il consumo di droga era presentato come parte integrante del divertimento”.

Durante le indagini i militari sono riusciti a “documentare l’utilizzo sistematico di app criptate (Telegram, Signal, WhatsApp) per coordinare le vendite e le spedizioni – spiegano dal Comando provinciale -. Secondo l’ipotesi allo stato formulata, il principale indagato, un DJ cagliaritano, si sarebbe recato frequentemente all’estero, in destinazioni ritenute funzionali al mantenimento di canali di approvvigionamento della sostanza. Gli indagati, attivi nel settore dell’intrattenimento, avrebbero sfruttato eventi e serate nei locali notturni per alimentare un circuito illecito a forte rischio per la salute dei più giovani”.

Nel corso dei mesi i carabinieri hanno arrestato nove persone, una delle quali a Viterbo, sequestrare oltre 4 kg di Ketamina (liquida, cristallizzata, polvere), 7,5 kg di cocaina, 2 kg di hashish, 1 kg di marijuana, 300 pasticche di MDMA, diversi grammi di 2C-B, oltre 19.500 euro in contanti.