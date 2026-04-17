Spaccio e immigrazione clandestina: a Cagliari controlli della polizia tra piazza del Carmine e piazza Matteotti

Operazione nel pomeriggio di sabato conclusa con l’identificazione di 59 persone.
Sono 59 le persone identificate nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio effettuato a Cagliari dalla Polizia di Stato. Al centro delle verifiche soprattutto piazza del Carmine, piazza Matteotti e vie adiacenti. Venticinque persone sono state accompagnate negli uffici della Scientifica per ulteriori accertamenti e per essere fotosegnalate.
L’operazione ha finalità preventive e contrasto dei fenomeni di spaccio, reati contro il patrimonio, microcriminalità in genere e immigrazione irregolare.