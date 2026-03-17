Sorpreso a ritirare un pacco con droga da un locker al centro commerciale, 35enne arrestato a Oristano

La Guardia di finanza sequestra oltre 10 chili di sostanze stupefacenti. Decisivo il cane antidroga Semia.
Un trentacinquenne residente nella provincia di Cagliari è stato arrestato nei giorni scorsi a Oristano dalla Guardia di finanza, sorpreso mentre ritirava un pacco contenente 5 chilogrammi di hashish da un locker situato in un centro commerciale.
L’uomo è stato fermato in flagranza di reato al termine di un’attività investigativa avviata nell’ambito dei controlli sulle spedizioni gestite da un corriere espresso a Olbia. Durante le verifiche, i militari della squadra cinofili del gruppo di Olbia hanno individuato uno scatolone sospetto grazie alla segnalazione del cane antidroga Semia.
Il pacco, destinato a un punto di ritiro automatico di Oristano, risultava intestato a nominativi inesistenti, una modalità utilizzata per evitare la tracciabilità. Gli investigatori, coordinati dalla Procura di Tempio Pausania, hanno quindi organizzato un servizio di osservazione nei pressi del locker. Il trentacinquenne si è presentato per il ritiro poco prima della chiusura del centro commerciale, ma ad attenderlo c’erano i finanzieri, che lo hanno bloccato immediatamente.
Dopo l’arresto, i controlli sono stati estesi ad altri locker presenti in città, dove è stata trovata e sequestrata ulteriore droga. Complessivamente l’operazione ha portato al recupero di oltre 10 chilogrammi di hashish, suddivisi in panetti pronti per la vendita. Secondo le stime degli investigatori, lo stupefacente avrebbe potuto generare oltre 10mila dosi destinate al mercato illegale, con profitti illeciti per circa 100mila euro.