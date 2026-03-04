SoloWomenRun, a Cagliari 16mila partecipanti: iscrizioni record

Domenica l’onda rosa tra sport, musica e solidarietà. Obiettivo 20mila nel 2027.

Un’onda rosa di 16mila partecipanti invaderà domenica prossima le strade di Cagliari per la SoloWomenRun, la corsa tutta al femminile che quest’anno registra il record di iscrizioni nella prova Open non competitiva. Esauriti i pettorali disponibili, mentre per la Challenge, la gara competitiva con classifica finale, restano ancora pochi posti con iscrizioni esclusivamente online.

Il primato riguarda anche il numero dei gruppi iscritti: saranno 55, mentre gli organizzatori guardano già al futuro con l’obiettivo di raggiungere quota 20mila partecipanti nella prossima edizione. La manifestazione si conferma non solo come evento sportivo, ma anche come una grande festa dedicata alle donne di tutte le età – l’età media delle partecipanti è 46 anni – con musica, animazione e momenti di intrattenimento.

Le iscritte arrivano non solo dall’area metropolitana di Cagliari ma da tutta la Sardegna: oltre il 50% delle partecipanti proviene in particolare dal Sulcis, dall’Oristanese e dall’Ogliastra. Non mancheranno presenze da fuori regione, con circa cinquanta donne provenienti da Lazio, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna, e una decina di partecipanti dall’estero, tra Belgio, Spagna, Portogallo e Germania.

La Cagliari SoloWomenRun è organizzata da Asd Cagliari Atletica Leggera, Gevensport e Uisp Comitato Territoriale Cagliari aps, con il patrocinio del Comune di Cagliari e della Città Metropolitana.

Il percorso dell’edizione 2026 partirà dall’interno della Fiera di Cagliari e attraverserà alcune delle principali vie del centro: viale Diaz, viale Cimitero, viale Bonaria, via Regina Margherita, piazza Costituzione, piazza Martiri d’Italia, via Manno, piazza Yenne, largo Carlo Felice, via Roma e piazza Amendola, per poi rientrare verso la Fiera passando nuovamente da viale Bonaria e viale Cimitero fino a piazza Marco Polo.

Per la Challenge il tracciato sarà doppio. La partenza della prova Open è prevista alle 9.30, mentre la gara competitiva scatterà alle 11. Le premiazioni si terranno intorno alle 12.30 sul palco allestito all’interno della Fiera.

Per la Challenge saranno premiate le prime tre classificate assolute e le prime tre di ogni categoria. Nella prova Open, invece, non sono previste classifiche: riconoscimenti andranno al gruppo e all’associazione più numerosi e alla bambina più piccola iscritta all’edizione 2026. I progetti Charity Goal saranno invece premiati nei mesi successivi alla manifestazione.