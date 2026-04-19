Sole e tempo stabile per tutta la settimana, giovedì temperature di nuovo giù

19 Aprile 2026
1 minute read
Total
0
Shares
0
0
0
0
0

Per 3B Meteo avremo tempo stabile e sole. Mercoledì si prevede qualche pioggia nelle zone interne.

Domenica di primavera in tutta la Sardegna, con temperature miti che hanno raggiunto anche 24 gradi nel Nord dell’Isola.

Le previsioni per la settimana parlano di condizioni meteo stabili e soleggiate, grazie alla presenza di un esteso campo di alta pressione sul Mediterraneo occidentale.

Qualche disturbo è atteso nel pomeriggio di mercoledì, per la formazione di una lieve variabilità diurna sulle zone interne, con possibilità per brevi piovaschi di passaggio.

Le temperature saranno gradevoli, seppur tendenti a diminuire da giovedì con le minime fino a 8 e le massime fino a 15 gradi.

Diventa anche tu sostenitore di SardiniaPost.it

Care lettrici e cari lettori,
Sardinia Post è sempre stato un giornale gratuito. E lo sarà anche in futuro. Non smetteremo di raccontare quello che gli altri non dicono e non scrivono. E lo faremo sempre sette giorni su sette, nella maniera più accurata possibile. Oggi più che mai il vostro supporto è prezioso per garantire un giornalismo di qualità, di inchiesta e di denuncia. Un giornalismo libero da censure.

Per ricevere gli aggiornamenti di Sardiniapost nella tua casella di posta inserisci la tua e-mail nel box qui sotto:

Informativa privacy Sardiniapost

Related Posts
Total
0
Share
0
0
0
0
0