Sole e tempo stabile per tutta la settimana, giovedì temperature di nuovo giù

Per 3B Meteo avremo tempo stabile e sole. Mercoledì si prevede qualche pioggia nelle zone interne.
Domenica di primavera in tutta la Sardegna, con temperature miti che hanno raggiunto anche 24 gradi nel Nord dell’Isola.
Le previsioni per la settimana parlano di condizioni meteo stabili e soleggiate, grazie alla presenza di un esteso campo di alta pressione sul Mediterraneo occidentale.
Qualche disturbo è atteso nel pomeriggio di mercoledì, per la formazione di una lieve variabilità diurna sulle zone interne, con possibilità per brevi piovaschi di passaggio.
Le temperature saranno gradevoli, seppur tendenti a diminuire da giovedì con le minime fino a 8 e le massime fino a 15 gradi.