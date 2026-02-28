Skipper trovato morto a Portisco, dissequestrato lo yacht. Indagata la proprietaria della barca

Giovanni Marchionni, campano, era stato trovato morto lo scorso 8 agosto a bordo dello yacht Gravia

La Procura di Tempio ha disposto il dissequestro dello yacht Gravia sul quale è stato trovato lo scorso 8 agosto il corpo dello skipper campano Giovanni Marchionni.

Restano, invece, a disposizione degli inquirenti sei batterie del pozzetto che erano già state sottoposte ad accertamenti nell’ultimo sopralluogo. E’ quanto scrive La Nuova Sardegna.

Nel registro degli indagati è finita Annalaura Di Luggo, proprietaria del motoscafo di 17 metri ormeggiato sinora nella banchina 7 della Marina di Portisco nel comune di Olbia. L’armatrice è difesa da Giampaolo Murrighile e Sebastiano Giaquinto.

A quasi sei mesi dal ritrovamento del cadavere del 21enne di Bacoli, in Campania, le cui cause del decesso sono da ricollegare alla possibile inalazione dell’acido solfidrico – come sarebbe emerso dalla relazione autoptica e dagli esami tossicologici – continuano i controlli sulle batterie.