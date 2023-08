Si fingeva cliente, ma poi rapinava i porta-pizze: in cella un 44enne di Cagliari

L’assaltatore dei porta-pizze è un 44enne che la polizia ha individuato e arrestato. È accusato di una rapina, una tentata rapina e uno scippo. Nel mirino sono finiti due pony-express che, sotto la minaccia di un coltello, gli hanno dovuto consegnare 150 euro, più pizze e birre.

La tecnica usata in entrambi i colpi messi a segno è stata sempre la stessa: ordinava pizze e birra al telefono, avvertiva il titolare dell’esercizio di mandare il resto per cento euro e indicava la consegna in via delle Coccinelle. Ma appena i fattorini arrivavano nella strada, li minacciava con un coltello e li derubava per poi scappare a piedi.

I fatti contestati all’uomo risalgono alle serate del 9, 11 e 14 agosto scorsi. Gli investigatori della Sezione reati contro il patrimonio della Squadra Mobile di Cagliari, coordinati dal dirigente Fabrizio Mustaro, hanno identificato il 44enne attraverso il numero di cellulare utilizzato per ordinare le pizze.

I poliziotti sono entrati in azione quando per la terza volta, la vigilia di Ferragosto, l’uomo ha provato a inscenare lo stesso copione. Solo che in via delle Coccinelle è andato un agente travestito da porta-pizze. Il 44enne ha come sempre estratto il coltello ma si è subito reso conto che qualcosa non andasse. Quindi è fuggito, facendo perdere le tracce. Ricercato in tutta la città, è stato rintracciato ieri, nascosto nella casa di un parente nel quartiere Cep di Cagliari. È rinchiuso nel carcere di Uta.

